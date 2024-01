À la base, un match de basket NBA dure 48 minutes. Mais le 6 janvier 1951, lors de l’opposition entre les Indianapolis Olympians et les Rochester Royals, la rencontre a duré 30 minutes de plus. Les deux équipes ont en effet eu besoin de… six prolongations pour se départager, jouant ainsi le plus long match de l’histoire NBA.

Si vous vous baladez sur le site officiel des Guinness World Records, ce match du 6 janvier 1951 – joué à la Edgerton Park Arena de Rochester, New York – possède sa propre page. C’est donc ce jour-là que le record du match le plus long de l’histoire NBA a été établi.

78 minutes de jeu au total

48 minutes de temps réglementaire

6 prolongations de 5 minutes

📌67 years ago today in NBA History

January 6, 1951

The longest game in NBA History⏱️

The Indianapolis Olympians defeated the Rochester Royals 75-73 in six overtimes–the longest game in NBA History. pic.twitter.com/A6frhCmjgw

“Beard met fin au marathon à Rochester, 75 à 73”

Voilà ce qu’a titré le journal du Indianapolis Star au matin du 7 janvier 1951. “Marathon”, le mot est bien choisi tellement ce match était interminable. Les Olympians et les Royals étaient à égalité 65-65 à la fin du temps réglementaire, avant d’enchaîner les prolongations durant lesquelles chaque panier valait de l’or. Checkez un peu le score durant les cinq premières overtimes : 2-2, 0-0, 2-2, 0-0, 4-4. Ce n’est qu’au terme de la… sixième prolongation, remportée 2-0 par les Olympians sur un panier de Ralph Beard, qu’un vainqueur s’est enfin dessiné.

Le score final ? 75-73 donc pour Indianapolis, un score hyper faible pour un match qui a duré presque aussi longtemps qu’une rencontre de foot, mais on rappelle qu’il n’y avait pas d’horloge des 24 secondes à l’époque. Et puis bon, ça défendait un minimum quand même.

En temps total, les deux équipes se sont affrontées pendant quatre heures. Quatre heures ! Et encore, ça aurait pu être plus long sachant que “seulement” 22 fautes ont été commises pendant la rencontre pour 23 lancers-francs en tout.

Les matchs les plus longs de l’histoire NBA

Olympians – Royals : 6 janvier 1951, 78 minutes de jeu

Packers – Nationals : 24 novembre 1949, 73 minutes de jeu

Bucks – Supersonics : 9 novembre 1989, 73 minutes de jeu

Bulls – Hawks : 1er mars 2019, 68 minutes de jeu

