Quatre matchs la nuit dernière en NBA, et des contenders mis à mal en ce début d’année civile. On vous résume tout ça avant d’attaquer la journée ?

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Daniel Gafford avait commencé par postériser Isaiah Hartenstein, mais le soldat des Knicks a lâché un 8/19/2/4/2, Julius Randle a rajouté 39 pions et Jalen Brunson 33. Victoire facile des Knicks, évidemment.

Les Celtics l’ont emporté grâce à un Jayson Tatum en pleine bourre actuellement (38/13/6 à 8/13 du parking)

Joel Embiid n’a pas joué face au Jazz et les Sixers ont perdu leur deuxième match de suite. Gros match du trio Sexton / Markkanen / Collins

Les Bucks se sont fait éteindre en première mi-temps à Houston, et malgré un nouveau match de mammouth de Giannis Antetokounmpo (48 points et 17 rebonds, les Rockets l’emportent et conservent leur place de neuvième à l’Ouest.

Les Français de la nuit en NBA

Evan Fournier n’a pas joué à Washington

4 points, 3 rebonds et 3 passes en 28 minutes pour Bilal Coulibaly

2 points à 1/6 (0/5 du parking), 4 rebonds, 4 passes, 4 steals et 2 contres pour Nico Batum

Rayan Rupert n’a pas joué en G League

8 points et 6 rebonds pour Malcolm Cazalon face aux Texas Legends

Maxime Carene n’a pas joué

Le highlight de la nuit

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

Les classements

