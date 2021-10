Résumé NBA (scores, stats, highlights) : les Bulls en tête à l’Est et Damian Lillard qui shoote comme ta tante, elle est où la caméra cachée ?

Neuf matchs cette nuit et un mot d’ordre qui ressort ce matin : poster. Du poster dans tous les sens, de Jaylen Brown à Anthony Edwards en passant par John Collins ou Lauri Markkanen. Sinon ? Damian Lillard a le niveau DM2 et les Bulls sont favoris pour le titre, ou quelque chose comme ça. Allez, envoyez le gros résumé de la nuit en NBA !

# Les résultats de la nuit

Hornets – Celtics : 129-140

Pacers – Bucks : 109-119

Hawks – Pistons : 122-104

Nets – Wizards : 104-90

Heat – Magic : 107-90

Raptors – Bulls : 108-111

Wolves – Pels : 98-107

Nuggets – Cavs : 87-99

Clippers – Blazers : 116-86

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques images pour égayer votre journée

Rituel d’avant-match entre Jaylen Brown et Grant Williams : pierre-feuille-ciseau. Victoire de JB pour ce soir. pic.twitter.com/M9CrCSXHrU — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 25, 2021

Giannis : 1 faute dans le premier quart-temps. TJ McConnell : pic.twitter.com/VLaXHi0KKp — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 25, 2021

Marcus Smart a besoin de nouvelles pompes là. #SKUUUURTpic.twitter.com/t9PJAUoisl — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 26, 2021

VOILÀ. ÇA, on appelle ça un POSTER !pic.twitter.com/GyjWIFZdrb — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 26, 2021

C’est donc la première fois depuis 1996-97 que les Bulls démarrent leur saison avec 4 victoires en 4 matchs ! pic.twitter.com/AY3ujYSdD3 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 26, 2021

Paul George’s career-high 8 steals help the @LAClippers win at home! Luke Kennard: 23 PTS (8-10 FGM)

Terance Mann: 13 PTS (5-6 FGM), 4 STL pic.twitter.com/J6JBWFDUZC — NBA (@NBA) October 26, 2021

# Le Top 10 de la nuit

# Les scores TTFL de la nuit

# Le programme de ce soir

1h30 : Knicks – Sixers

2h : Thunder – Warriors

2h30 : Mavericks – Rockets

2h30 : Spurs – Lakers

4h : Jazz – Nuggets

Encore une belle nuit qui se termine, et les choses sérieuses commencent car aujourd’hui il va falloir aller à Touro’ Parc, satanées vacances scolaires continuent dès ce soir avec un énorme Knicks – Sixers, la visite du Chef chez ses victimes favorites, un joli derby texan, les Lakers également dans le Texas et le choc entre Nikola Jokic et sa nourriture française préférée. Vida loooooca !