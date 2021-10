NBA Top 10 du jour : la dernière fois qu’on a vu autant d’escalade le même jour, c’est quand Yamakasi passait au ciné

Incroyable nuit qui se termine, avec à peu près autant d’escalade que dans Yamakasi, avec à peu près autant d’assassinats qu’à Verdun en 1916. Du poster de PARTOUT et on se serait cru dans ta chambre en 1996, quand les reliques de MVP Basket côtoyaient celles d’Entrevue et FHM. Allez, envoyez les images mais, un conseil, asseyez-vous avant.

Jimmy Butler sur la tête de Wendell Carter Jr. et Robert Williams III sur la presque tête de Mason Plumlee. John Collins, une première fois, sur la tête de Luka Garza et Anthony Edwards sur celle de Trey Murphy III mais Brandon Ingram sur la tête… d’Anthony Edwards. Puis John Collins à nouveau, cette fois-ci sur le dos du pauvre métalleux Kelly Olynyk. La fin est encore plus belle avec un pétard de Lauri Markkanen sur Nikola Jokic si puissant que la Serbie est désormais sous influence finlandaise, alors que l’un des meilleurs postérisateurs de son époque Miles Bridges s’est quand à lui mangé le… poster de la nuit de la part d’un Jaylen Brown clairement venu pour lui faire du sale. On en oublierait presque que LaMelo Ball et Miles Bridges ont également et de nouveau mis le bazar et que Khris Middleton a joué les orfèvres dans le corner, mais très franchement on retiendra plutôt ces crimes organisés et ces victimes qui jonchent le sol NBA depuis cette nuit.

Un NBA Top 10 clairement interdit aux âmes sensibles et des comptes qui devront se régler prochainement entre les meilleurs spécialistes du genre. NBA, where très très violent happens.