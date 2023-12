La saison NBA est désormais bien lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Les Atlanta Hawks ont signé l’arrière Vit Krejci via un contrat two-way, coupant Miles Norris par la même occasion. Le Tchèque avait déjà joué à Atlanta lors de la saison 2022-23. (Source : ESPN)

La liste des candidats éligibles pour entrer au Hall of Fame en 2024 a été dévoilée. On y retrouve notamment Vince Carter, la Redeem Team de 2008, Seimone Augustus et Bill Laimbeer.

Mauvaise nouvelle pour les Bulls, Zach LaVine progresse dans sa rééducation et pourrait reprendre les activités basket après la semaine prochaine si tout continue d’aller dans le bon sens. (Source : Chicago Sun-Times)

Kobe Bryant, toujours le roi de Los Angeles.

