La belle nuit d’Olivier-Maxence Prosper, 20 points pour le rookie des Mavericks face à Houston !

Malgré la belle grosse défaite encaissée par les Mavericks – sans Luka Doncic et Kyrie Irving – à Houston, les fans de Dallas peuvent avoir une raison de se coucher heureux : le rookie Olivier-Maxence Prosper s’est offert la meilleure soirée de sa très jeune carrière, avec 20 points, 6 rebonds et 2 passes, à 6/13 au tir.

Nos amis québécois ont le droit de bomber le torse, car ils ont cette nuit pu observer le dernier représentant de leur région arrivé en NBA envoyer une belle petite ligne statistique. Si l’on élargit l’objectif un poil, il ne faudrait pourtant pas trop la ramener côté Mavericks, car l’équipe a pris une belle déculottée chez le voisin (122-96). Les Rockets n’ont pas fait dans la dentelle et plié l’affaire assez vite, en menant déjà de 17 points à la mi-temps. Alperen Sengun a cartonné (22 points, 15 rebonds), c’est lui le patron.

Ce qu’on retient pourtant, dans un contexte rendu spécial par les absences de Luka Doncic et Kyrie Irving – tous deux blessés – c’est bien la performance d’Olivier-Maxence Prosper. D’habitude habitué aux temps de jeu très réduits, le natif de Montréal s’est illustré cette nuit en répondant plutôt bien aux minutes données par Jason Kidd. Au final ? 20 points, 6 rebonds, 2 passes et 1 interception, à 6/13 au tir et 7/8 aux lancers, en 30 minutes (!).

Envoyé en sortie de banc, le Québécois s’est régalé sur le jeu de transition. Jabari Smith Jr. fait un peu trop mumuse avec le ballon ? Allez, ça punit et ça finit proprement par dessus Fred VanVleet en contre-attaque. Véritable pile d’énergie, il a montré qu’il avait des cannes de feu qui ne demandent qu’à être utilisées plus souvent.

À noter également le très beau match de Dexter Dennis, rookie en two-way contract appelé par la franchise depuis la G League pour la rencontre. Il plante 18 points, 5 rebonds et 4 passes à 8/11 au tir, en 17 minutes sur le parquet. Une très belle performance puisqu’il ne s’agit… que de sont deuxième match en NBA ! Deux soirées réussies sur le plan individuel par les rookies, ce qui ne manquera pas de plaire aux fans qui en demandent plus à la franchise sur les réseaux sociaux.

