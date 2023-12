Les Suns battus autoritairement par les Kings (120-105)

Face à des Suns qui n’ont jamais réellement trouvé leur MoJo, les Kings ont proposé une prestation pleine de sérieux et s’imposent tout en maitrise devant leur public. Domantas Sabonis termine en triple-double, et les 28 et 24 points respectifs de Kevin Durant et Devin Booker sont à jeter. La frustration monte à Phoenix… Allez, on débrief.

Par ici les statistiques

Ces Suns sont frustrants. Il manque toujours quelqu’un d’important dans le groupe, car on sait et on expliquerait d’ailleurs sans détour à qui veut l’entendre tout le potentiel de ce groupe lorsqu’il sera au complet. Cette nuit, les hommes de Frank Vogel ont du ainsi composer sans Bradley Beal – ce qui devient malheureusement un forme de norme – mais aussi Josh Okogie, blessé, et Jusuf Nurkic, absent lui pour raisons personnelles.

La chanson est donc souvent la même : face à des équipes sérieuses, qui ont l’ensemble de leur effectif en bonne santé, c’est tout de suite assez dur. L’adresse famélique à 3-points (5/25) n’a pas aidé non plus. L’absence la plus notable a assurément été celle de Jusuf Nurkic, car Domantas Sabonis s’est amusé sous le cercle, gobant les rebonds sans être contesté, puis donnant et marquant un peu comme bon lui a semblé. Le Lituanien termine à 28 points, 11 rebonds et 12 passes. On en glisse aussi une pour le gros dunk de Malik Monk, juicy.

MALIK MONK OH MY GOODNESS 😱

Kings-Suns | Live on the NBA App

📲 https://t.co/wqLb9gbzTT pic.twitter.com/vPNWmq89Rm

— NBA (@NBA) December 23, 2023

Les individualités des Suns que sont Devin Booker et Kevin Durant ont répondu autant que possible via leur talent, mais face à la tempête collective des Kings, ça s’est révélé bien compliqué. D’ailleurs, les deux stars ainsi que le coach Frank Vogel ont écopé de fautes techniques pendant la première mi-temps. Le symbole d’une frustration que les joueurs peinent à cacher, eux qui enchaînent ce soir une quatrième défaite en cinq matchs. Vogel s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet après le match, expliquant qu’être frustré est le signe de la volonté de faire mieux.

“Le message est reçu. Nous ne jouons juste pas assez bien actuellement. Les gars sont dans le truc, ils avancent. Il y a de la frustration car on perd. S’il n’y en avait pas, ce serait un problème.” – Frank Vogel

Mouais. Pas la réponse qui soit de nature à rassurer énormément car elle ne répond justement pas à grand chose. L’absence de Beal force Devin Booker à jouer à la mène, un rôle qui le bride offensivement et qui n’est pas adapté à son jeu, celui d’une machine à scorer. Problème ? C’est un peu la seule option proposée par Vogel, qui voit la contestation des fans monter crescendo alors que les Suns se retrouvent désormais à 14-14 en termes de bilan. Bien loin des attentes. Attention à l’hiver qui arrive, qui sera tant l’opportunité pour se renforcer un peu à la mène que d’amorcer une possible réflexion sur le bilan à mi-chemin du coaching staff.