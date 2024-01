Comme tous les soirs, petit article de présentation histoire de bien se chauffer avant les matchs de la nuit. Une nuit qui promet d’être enflammée avec un duel franco-français et un choc XXL à l’Ouest.

Le programme de la nuit

21h : Pistons – Bucks

1h : Hornets – Sixers

1h : Wizards – Spurs

1h30 : Hawks – Cavaliers

1h30 : Knicks – Raptors

2h : Bulls – Grizzlies

2h : Rockets – Jazz

2h : Wolves – Thunder

Le match à ne pas rater : Wolves – Thunder

Le premier de l’Ouest reçoit le second, Anthony Edwards affronte Shai Gilgeous-Alexander, et Rudy Gobert croise la route de Chet Holmgren. Difficile de demander mieux comme affiche. Les Wolves et le Thunder devraient nous offrir un match cinq étoiles vu leur niveau cette saison. C’est la troisième fois que Minnesota et Oklahoma City – deux rivaux de division on le rappelle – se rencontrent cette année. Les Wolves avaient remporté le premier duel de peu (106-103), et puis OKC s’était vengé lors du second (129-106). Un partout balle au centre, qui va prendre le costume de patron cette nuit ?

Mais aussi…

Pistons – Bucks en apéro, on a connu mieux.

Joel Embiid face à la raquette des Hornets, film interdit au moins de 18 ans.

L’avant-dernier de l’Est contre le dernier de l’Ouest.

Les Cavs sont en pleine bourre, tandis que Dejounte Murray enchaine les game-winners. Qui gagne ?

Knicks – Raptors, déjà les retrouvailles !

Les Bulls contre l’équipe Z des Grizzlies.

Les Rockets sont dans le dur et le Jazz cartonne. Victoire Utah ?

Les Français de la nuit

Le premier affrontement entre Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly !

Frank Ntilikina est de retour et affronte les Sixers de Nicolas Batum.

Killian Hayes face à Damian Lillard.

Evan Fournier jouera-t-il plus de cinq minutes face aux Raptors ?

Rudy Gobert voudra se faire respecter face au Thunder.

Et en G League