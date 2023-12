Ils sont quatorze cette saison. Quatorze joueurs français à évoluer en NBA. On attend des fortunes diverses pour les uns et les autres, de la superstar montante (Victor Wembanyama) aux futurs anciens combattants (Nicolas Batum) en passant par l’arrivée de jeunes pousses intéressantes (Bilal Coulibaly, Ousmane Dieng…) ou les leaders confirmés (Rudy Gobert). Quatorze Frenchies qui feront toute la saison la promo du pain et du calendos, mais surtout quatorze Frenchies qui tenteront un push de plus avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette semaine ? Sidy Cissoko est réapparu avec les Spurs, Killian Hayes n’a pas eu de victoire pour Noël, Victor Wembanyama passe un mauvais mois de décembre et Rudy Gobert domine tout le monde. Entre autres.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Victor Wembanyama est un peu dans le creux de la vague en cette période de fêtes. La victoire de la semaine passée face aux Lakers était un feu de paille, et aux larges défaites se sont rajoutés cette semaine les soucis de santé puisque Wemby n’aura joué que 22 minutes sur l’intégralité de la semaine. Un match de repos face aux Bucks, un passage rapide contre les Bulls et un souci dès l’échauffement à Dallas… on espère que le réveillon sera festif car sur le terrain c’est pas vraiment la fête à San Antonio.

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 18,5 points à 43,5% au tir dont 27,9% du parking et 77,4% aux lancers, 10,7 rebonds, 2,8 passes, 1,4 steal et 3 contres en 30,2 minutes

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Un énorme bouillon pris par Joel Embiid, car Rudy Gobert reste un être humain comme un autre. Pour le reste ? Trois victoires, domination collective comme individuelle, body language très intéressant et toujours ce statut de favori dans la course au trophée de ROY. Rudy Gobert le dit lui-même, il est dans la forme de sa vie, il n’a jamais été aussi fort.

Wolves @ Heat : 9 points à 3/8 au tir et 3/4 aux lancers, 16 rebonds, 2 passes, 2 steals et 2 contres en 35 minutes

Wolves @ Sixers : 8 points à 3/4 au tir et 2/2 aux lancers, 9 rebonds, 1 passe et 2 steals en 24 minutes

Wolves vs Lakers : 15 points à 6/12 au tir et 3/6 aux lancers, 13 rebonds, 3 passes, 1 steal et 3 contres en 37 minutes

Wolves @ Kings : 21 points à 10/13 au tir et 1/2 aux lancers, 17 rebonds, 1 passe et 2 contres en 39 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 12,8 points à 61,6% au tir et 61,2% aux lancers, 12,3 rebonds, 1,23passe, 0,8 steal et 2,3 contre en 32,3 minutes

Respect. @JoelEmbiid x @rudygobert27 pic.twitter.com/yLqVDqjZcH

— NBA France (@NBAFRANCE) December 21, 2023

Rudy lors de la victoire face aux Lakers 🦖

15 POINTS

13 REBONDS

3 PASSES

1 INT / 3 CONTRES

Victoire 118-111 pour le leader de la Conférence Ouest ! pic.twitter.com/AwgNbwYVj3

— NBA France (@NBAFRANCE) December 22, 2023

RUDY. GOBERT. 🇫🇷

21 POINTS

17 REBONDS

10-13 FG@Timberwolves WIN pic.twitter.com/puQSTURZY4

— NBA France (@NBAFRANCE) December 24, 2023

# Killian Hayes (Detroit Pistons)

Trois matchs, trois fois listé “malade” sur la feuille de match. Selon nos infos, Kiki ne pourrait s’empêcher de bégère à chaque fois qu’il voit ses camarades de Detroit jouer au basket.

Pistons @ Hawks : DNP

Pistons vs Jazz : DNP

Pistons @ Nets : DNP

Les stats de Killian Hayes cette saison en NBA : 9,1 points à 42,5% au tir dont 30,5% du parking et 70% aux lancers, 3,1 rebonds, 4,4 passes, 1 steal et 0,6 contre en 26,4 minutes

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Il a un peu levé le pied après sa grosse semaine passée, et on retiendra surtout son entrée tah Didier Dinart en fin de match face aux Blazers. Bilal Coulibaly est le genre de soldat que l’on envoie en première ligne, et Bilou le fait avec le sourire.

Wizards @ Kings : 11 points à 3/7 au tir dont 0/2 du parking et 5/7 aux lancers, 4 rebonds, 2 passes et 1 contre en 33 minutes

Wizards @ Blazers : 2 points à 1/1 au tir, 2 rebonds et 2 passes en 18 minutes

Wizards @ Warriors : 7 points à 3/8 au tir dont 1/2 du parking, 3 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 32 minutes

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 9,1 points à 51,7% au tir dont 41,8% du parking et 63,8% aux lancers, 4 rebonds, 1,7 passe, 1 steal et 0,7 contre en 26,8 minutes

BILAL 🏛

Cette saison en 25 matchs :

9.4 points

4.1 rebonds

1.7 assists

52.1% FG

WIZARDS at. TRAIL BLAZERS

Cette nuit, 4H00

— NBA France (@NBAFRANCE) December 21, 2023

pic.twitter.com/fctGiapINB

— NBA France (@NBAFRANCE) December 23, 2023

# Nicolas Batum (Philadelphia Sixers)

Touché à la cuisse, Nico a manqué deux des trois matchs de Philly cette semaine. Rien de bien grave d’autant plus que tout roule pour les Sixers.

Sixers vs Bulls : 3 points à 1/4 du parking, 4 rebonds et 3 passes en 27 minutes

Sixers vs Wolves : DNP

Sixers vs Raptors : DNP

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 5,7 points à 54,1% au tir dont 46,4% du parking et 63,6% aux lancers, 3,7 rebonds, 2,2 passes, 0,6 steal et 0,7 contre en 23,9 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Ousmane Dieng est de retour dans la rotation de Mark Daigneault après son carton de la semaine passée. Petit rôle mais c’est déjà ça, on parle quand même de l’une des tous meilleures équipes de la Ligue.

Thunder vs Grizzlies : 4 points à 2/5 au tir dont 0/2 du parking, 2 rebonds et 2 passes en 19 minutes

Thunder vs Clippers : 7 points à 2/2 au tir dont 1/1 du parking et 2/2 aux lancers et 1 rebond en 8 minutes

Thunder vs Lakers : 5 points à 2/3 au tir dont 1/2 du parking en 11 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 4,3 points à 45,8% au tir dont 35% du parking et 83,3% aux lancers, 1,6 rebond, 0,9 passe et 0,1 steal en 11,2 minutes

En G League :

Oklahoma City Blue vs Wisconsin Herd : DNP

Oklahoma City Blue @ Cleveland Charge : DNP

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 16,7 points à 42,5% au tir dont 25,5% du parking et 60% aux lancers, 7,1 rebonds, 3 passes, 1,4 steal et 0,9 contre en 32,2 minutes

# Theo Maledon (Phoenix Suns)

Pas de Théo dans la défaite des Suns à Sacramento, on attendra de le voir évoluer avec sa nouvelle franchise pour dire que sa signature est une bonne chose pour sa carrière.

Suns @ Kings : DNP

Les stats de Théo Maledon cette saison en NBA : 4,2 points à 28,8% au tir dont 16,7% du parking et 91,7% aux lancers, 1,8 rebonds, 2,2 passes et 0,5 steal en 15,4 minutes

🇫🇷 Welcome to The Valley @TheoMaledon11 !

🏜️ pic.twitter.com/nnh0JdrMSf

— NBA France (@NBAFRANCE) December 18, 2023

# Moussa Diabaté (Los Angeles Clippers)

Pas de Moussa en NBA, pas de Moussa en G League, et on imagine que Moussa n’a non plus montré sa tête sur le city du quartier.

Clippers @ Pacers : DNP

Clippers @ Mavericks : DNP

Clippers @ Thunder : DNP

Clippers vs Celtics : DNP

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 3 points à 50% au tir et 75% aux lancers, 2,1 rebonds, 0,4 passe et 0,4 steal en 6,1 minutes

En G League :

Ontario Clippers vs College Park Skyhawks : DNP

Ontario Clippers vs Capital City Go-Go : DNP

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en G League : 15,2 points à 49,2% au tir dont 0% du parking et 64,7% aux lancers, 9,8 rebonds, 1,4 passe, 1,2 steal et 1,6 contres en 32,2 minutes

# Evan Fournier (New York Knicks)

Parait-il que les Knicks seraient motivés pour se débarrasser d’Evan, les bras m’en tombent, quelle incroyable nouvelle.

Knicks @ Lakers : DNP

Knicks @ Nets : DNP

Knicks vs Bucks : DNP

Les stats d’Evan Fournier cette saison en NBA : 2 points à 16,7% au tir au tir dont 0% du parking, 1 rebond, 1 passe et 1 steal en 16 minutes

# Frank Ntilikina (Charlotte Hornets)

Sur le retour après avoir loupé tout le début de saison, Franky devrait retrouver les parquets dans les prochains jours. Sa fanbase frétille, enfin si elle existe.

Hornets @ Raptors : DNP

Hornets @ Pacers : DNP

Hornets vs Nuggets : DNP

Les stats de Frank Ntilikina cette saison en NBA : en attente de téléchargement

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Si on devait définir la Dolce Vita version NBA, ce ne serait sans doute pas la semaine du 18 au 24 décembre de la saison 2023-24 de Rayan Rupert.

Blazers vs Suns : DNP

Blazers vs Wizards : DNP

Blazers @ Warriors : 0 point à 0/1 au tir et 2 passes en 5 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 0,6 point à 7,7% au tir dont 16,7% du parking et 50% aux lancers, 0,1 rebond, 0,5 passe et 0,3 steal en 4,5 minutes

En G League :

Rip City Remix vs Birmingham Squadron : 4 points à 1/7 au tir dont 0/1 au tir et 2/2 aux lancers, 3 rebonds et 5 passes en 30 minutes

Rip City Remix @ Rio Grande Valley Vipers : DNP

Les stats de Rayan Rupert cette saison en G League : 13,7 points à 42,9% au tir dont 44,3% du parking et 73,1% aux lancers, 6,2 rebonds, 2,4 passes, 0,9 steal et 0,2 contre en 32,1 minutes

# Olivier Sarr (Oklahoma City Thunder)

Deux petits passages pour Olivier Sarr cette semaine, dans deux garbage time, lors de deux défaites du Thunder. Le sourire du Joker donc.

Thunder vs Grizzlies : 6 points à 3/5 au tir et 3 rebonds en 7 minutes

Thunder vs Clippers : DNP

Thunder vs Lakers : 2 rebonds et 1 passe en 3 minutes

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en NBA : 2,6 points à 54,5% au tir dont 40% du parking et 66,7% aux lancers, 3,6 rebonds, 0,3 passe et 0,7 contre en 9,1 minutes

En G League :

Oklahoma City Blue vs Wisconsin Herd : DNP

Oklahoma City Blue @ Cleveland Charge : DNP

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en G League : 11,5 points à 55,6% au tir et 100% aux lancers, 11,5 rebonds, 2,5 passes, 1 steal et 3 contres en 31,3 minutes

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

Il a joué son premier “vrai” match NBA hier soir face aux Mavs, quand les Spurs en avaient 30 de retard certes mais ne gâchons pas notre plaisir. A l’aise en G League et très capable en NBA, Sidy espère pouvoir intégrer la rotation de Gregg Popovich pour la deuxième partie de la saison. Perdu pour perdu, autant faire plaisir aux fans français non ?

Spurs @ Bucks : DNP

Spurs @ Bulls : 3 minutes de teuf

Spurs @ Mavericks : 2 points à 0/3 au tir dont 0/2 du parking et 2/2 aux lancers, 3 rebonds et 2 steals en 14 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 0,7 point à 0ù au tir dont 0% du parking et 100% aux lancers, 1 rebond et 0,7 steal en 7 minutes

En G League :

Austin Spurs vs Maine Celtics : 20 points à 7/10 au tir dont 4/6 du parking et 2/3 aux lancers, 4 rebonds, 2 passes et 4 steals en 30 minutes

Austin Spurs @ Long Island Nets : 14 points à 6/11 au tir dont 0/2 du parking et 2/2 aux lancers, 1 rebond, 1 passe, 1 steal et 2 contres en 26 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 11,1 points à 47,7% au tir dont 31,6% du parking et 69,6% aux lancers, 5,5 rebonds, 3,5 passes, 1,4 steal et 1,4 contre en 27,7 minutes

# Malcolm Cazalon (Detroit Pistons)

Petite semaine pour Malcolm, probablement pris par ses révisions, ou enfermé dans un cabanon par son frère Reese.

Pistons @ Hawks : DNP

Pistons vs Jazz : DNP

Pistons @ Nets : DNP

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en NBA : joua 3 minutes, jadis

En G League :

Motor City Cruise @ Santa Cruz Warriors : DNP

Motor City Cruise vs Mexico City Capitanes : 3 points à 1/6 du parking et 0/1 aux lancers, 6 rebonds et 1 passe en 16 minutes

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en G League : 11,8 points à 42,9% au tir dont 46,5% du parking et 75% aux lancers, 3,5 rebonds, 2,6 passes, 1,3 steal et 0,3 contre en 27,9 minutes

# Maxime Carene (Texas Legends – G League)

Texas Legends @ Delaware Blue Coats : DNP

Texas Legends @ Wisconsin Herd : DNP

Les stats de Maxime Carene cette saison en G League : 1,8 point à 54,5% au tir et 66,7% aux lancers, 2,1 rebonds, 0,3 passe, 0,1 steal et 0,4 contre en 9,6 minutes

# Daryl Doualla (Capital City Go-Go – G League)

Capital City Go-Go @ Indiana Mad Ants : DNP

Capital City Go-Go vs Ontario Clippers : DNP

Les stats de Dary Doualla cette saison en G League : 1,3 point à 50% au tir dont 0% du parking, 1,3 rebond et 0,3 passe en 4,1 minutes