Cette nuit à Dallas, Victor Wembanyama n’a finalement pas participé au match entre les Mavs et les Spurs. La raison ? Un léger choc à la cheville, subi à l’échauffement par Wemby qui a accidentellement marché sur le pied d’un ramasseur de balle des Mavericks. On est comment niveau frustration là ?

Absent à Milwaukee en raison d’une cheville un peu souffrante, de retour face aux Bulls pour 22 petites minutes, et donc… absent cette nuit lors du match à Dallas. C’est officiel, la semaine de Victor Wembanyama ne rentrera pas dans les annales, pas écrit comme ça en tout cas.

Et allez, Wemby ne jouera pas contre Dallas ce soir.

Il était déjà sous restriction de minutes, et il a apparemment été hyper frustré sur son échauffement : déjà touché à la cheville, il a percuté sur le pied d’un membre du staff des Mavs ligne de fond.

Vidéo ci-dessous.

La loi des séries, car en ce moment pas grand chose ne sourit à Wemby. Collectivement c’est le néant, le gars fait 2m24 mais ses coéquipiers semblent ne pas le voir sur le terrain, au niveau du bilan c’est l’hécatombe, seuls les Pistons réussissent l’exploit d’être plus mauvais qu’eux, et individuellement le V fournit mais voit Chet Holmgren lui mettre une grosse pression dans la course au ROY. Cette nuit ? Victor aurait pu jouer mais de concert semble-t-il la décision a été prise de ne pas forcer et on ne peut que louer l’idée.

Pas de Victor Wembanyama à Dallas. La raison ? Wemby a marché sur le pied d’un ramasseur de balle à l’échauffement.

« Il aurait probablement pu jouer. Si c’était un match de playoffs, il l’aurait fait mais là, je préfère être prudent car il a été touché à la même cheville. »

Le programme pour le Français jusqu’au réveillon ? Un match face au Jazz, une double confrontation avec Scoot Henderson à Portland et la réception de Boston le 31. All i want for Christmas is pas de blessure et au moins une victoire pour Vic, et ensuite on parlera résolutions ?