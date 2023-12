Cette année sur TrashTalk, on a décidé de respecter la tradition… sans pour autant se péter le bide. On part donc sur un calendrier de l’Avent un peu spécial, dans lequel vous ne retrouverez pas des chocolats mais bien des souvenirs de rédaction, des souvenirs de fans, voire un peu des deux. 24 fenêtres à ouvrir, 24 souvenirs, 24 belles manières de foncer jusqu’à Noël, et aujourd’hui on termine avec la remise de trophée la plus authentique de l’histoire.

Un débardeur fleuri qui ferait passer les touristes néerlandais pour les princes de la mode, des lunettes de soleil qui n’ont leur place que lors d’une cours de cyclisme sur piste et des gants si larges qu’ils protégeraient la peau la plus fragile contre une journée d’exposition à U.V 9. Pourtant, Nikola Jokic recevant, à Sombor dans son écurie, le deuxième trophée de MVP de sa carrière, est l’une des plus belles images qui nous a été donné de voir ces dernières années.

Surprise in Sombor✈️🇷🇸 We flew to Serbia to surprise the BACK-TO-BACK MVP! And, wow, this moment was special. pic.twitter.com/aFvIEDgnSj

— Denver Nuggets (@nuggets) May 11, 2022

L’image est authentique, les larmes sont sincères et la surprise est réussie. Oui Nikola Jokic a reçu un des trophées les plus prestigieux du sport mondial une bombe d’équitation sur la tête et c’est bien pour ça qu’on l’aime.

L’homme est simple, n’est pas le plus grâcieux… tout l’inverse de son jeu. Un paradoxe qui fait un bien fou à la NBA moderne. Les strass et paillettes sont restées aux Etats-Unis, à Sombor, on marche au foin et aux embrassades. Pour Nikola Jokic la NBA est un métier, qu’il fait divinement bien, mais ce n’est certainement pas sa vie. On est à peu près sûr qu’il s’en fichait presque de ce trophée de MVP, et ce qui l’émouvait certainement plus,c’était de voir Tim Connelly et Mike Malone au fin fond de la Serbie.

Pour ce 24 décembre, on ne pouvait pas choisir un meilleur père Noël que Nikola Jokic dans la Grande Ligue. Lui et nous vous souhaitons un joyeux Noël et espérons que vous pourrez le célébrer avec vos proches, comme l’a fait Nikola en Serbie. JOYEUX NOEL LA MIF.