Parmi les stats tout droit sorties d’un conte de Noël ? Depuis 11 matchs les Bulls sont la meilleure équipe de la Ligue dans le quatrième quart-temps. Et vous n’allez jamais nous croire quand on va vous dire qui est absent depuis 12 matchs côté Chicago.

Les absents ont toujours tort, et Zach LaVine mange malheureusement pleine face la valeur de cette expression.

Absent depuis le 29 novembre, Zach LaVine n’est pas seulement le deuxième meilleur marqueur des Bulls cette saison, il en est aussi le plus gros point d’interrogation. Quel est son plafond, quel doit être son rôle, doit-il partir de Chicago et si oui, quelle doit être la violence du coup de pied au derche par Arturas Karnisovas. Une question semble en tout cas avoir trouvé sa réponse même si, on le rappelle une fois de plus, les absents ont toujours tord, les Bulls nous ont l’air sacrément meilleurs sans leur arrière titulaire, notamment dans les fins de match :

L’attaque des Bulls dans le money time sur les 11 derniers matchs.

(PS : Zach LaVine absent depuis 11 matchs) pic.twitter.com/SySh2m36fe

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 24, 2023



8-4 depuis le premier match manqué par le Zachos, Coby White qui a pris une grosse dimension, Alex Caruso qui met le feu à tout le monde en défense et donc cette statistique, ce statut de Kings in the fourth qui pourrait prêter à sourire mais qui est, on persiste et on signe, une vraie statistique. C’est réel comme dirait l’autre, et si les Bulls sont encore loin d’être devenus les Warriors 2016, disons que le dossier LaVine pourrait s’accélérer dans les prochaines semaines maintenant qu’on sait que personne n’a besoin de lui pour gagner des matchs.

Un peu dur pour l’ancien du Minnesota mais un mal pour un bien, car on se dit que les Bulls pourraient être aussi soulagés de voir LaVine partir que LaVine… de partir de Chicago. Le mariage a été cool, parfois, un peu, ne reste plus qu’à réussir le divorce, et en attendant… rendez-vous dans le prochain money time des Bulls pour voir Alex Caruso faire une boulette avec le slip d’un All-Star adverse.