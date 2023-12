La bonne nouvelle actuellement pour les Warriors ? Le retour du Klay Thompson vintage, et par la même occasion les victoires qui s’accumulent enfin dans la Baie.

Depuis six matchs Klay Thompson semble rajeunir et joue comme s’il avait 25 ans. Dommage que Chris Paul joue comme s’il en avait 55, même si ce n’est pas le sujet, et Klay lui, en tout cas, a permet récemment aux Dubs d’enchainer les victoires. Certes contre des équipes un peu claquées mais tout de même, on valide le petit vent de fraicheur dans la Baie.

Klay Thompson sur ses 6 derniers matchs :

26 points de moyenne

53% au tir

50% à trois points

100% aux lancers francs

5 victoires pour Golden State

La belle progression de Jonathan Kuminga, la révélation Trayce Jackson-Davis et donc ce regain de forme pour le vétéran sniper, voilà finalement de belles raisons pour Steve Kerr de se réjouir, lui qui doit également composer avec la méforme des uns et le posage de cerveau des autres, on ne cite pas de nom pour ne pas mettre Draymond dans l’embarras.

Klay Thompson sur les six derniers matchs ? 33 paniers du parking inscrits, à 50% s’il vous plait, et pas un seul lancer raté, ça c’est pour la petite griotte sur le gâteau. Du Klay bien 2010’s bien dynastie, du Klay qui n’a rien à voir avec son sosie moche du début de saison, qui tournait à peine à 15 points de moyenne et avec des pourcentages à rendre jaloux Jordan Poole.

Les dernières défenses qui feront face au catch and shooteur en 2023 ? Les Nuggets demain soir pour le Christmas Day, puis le Heat et les Mavericks. Trois beaux tests pour finir l’année en beauté et faire rêver les fans de GS d’un retour au sommet au printemps.