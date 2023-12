Eric Gordon frustré par son implication dans l’attaque des Suns

Difficile début de saison pour les Suns. Difficile début de saison en raison des absences répétées de Bradley Beal, entre autres, et tandis que le bilan stationne à l’équilibre (14-14), certains grognards commencent à… grogner.

Depuis le 30 novembre, les Suns sont peut-être l’équipe la plus constante de la Ligue. Victoire, défaite, défaite. Victoire, défaite, défaite. Victoire, défaite, défaite, et victoire, défaite, défaite. Selon le théorème la bande à Frank Vogel devrait donc l’emporter demain soir lors du Christmas Day (face à Dallas) mais bref, passons, là n’est pas le sujet du jour.

Le sujet lequel est-ce ? Eric Gordon, 35 ans et toutes ses dents, Eric Gordon, 35 ans et pas très content. Pas très content de son utilisation en attaque par sa nouvelle équipe, ce qu’il a donc fait savoir hier matin après la défaite des Suns contre les Kings. Rien de très offusquant hein, juste son ressenti du moment :

En début de saison c’était mieux, mais plus tard on a pas assez mis l’accent là-dessus (son utilisation, ndlr). Dernièrement je n’ai pas vraiment vu le ballon. Tout le monde sait quel genre de joueur je suis. Je suis là pour gagner, mais mon boulot c’est de scorer. Et je pense que quand je score ça débloque pas mal de choses pour tout le monde car je peux scorer dans les gros matchs, dans les situations importantes.

Cette saison Eric Gordon joue en moyenne 31,5 minutes par match, son plus gros temps de jeu depuis 2019, mais ne prend que 11 tirs en moyenne, beaucoup moins que ce à quoi il nous avait habitué durant une grande partie de sa carrière. Est-ce que la clé de la réussite passe par une utilisation différente de l’international bahaméen ? Possible, en tout cas son coach Frank Vogel semble également le penser et pourrait tenter de s’adapter aux besoins de son vétéran dans les prochains matchs :

Est-ce que je peux donner plus de responsabilité à Eric Gordon ? En tout cas je ne fais du bon travail en ce qui concerne son utilisation en attaque. C’est un gars qui peut vraiment nous aider.

Avec un duo Booker / Durant aux commandes, c’est donc de la répartition des shoots pour “les autres” que pourrait venir le renouveau des Suns. On surveillera les potentielles adaptations dans les prochains matchs mais très clairement tout nous va, du moment que Vogel ne file pas dix tirs de plus à Jusuf Nurkic.