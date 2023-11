Eric Gordon ne voit aucune limite au potentiel offensif des Suns

Portés par Kevin Durant et Devin Booker, les Suns ont dynamité les Wolves cette nuit. Pour Eric Gordon, Phoenix pourrait vite devenir inarrêtable offensivement.

Planter 133 points en NBA n’est pas forcément quelque chose de nouveau mais quand il s’agit de la meilleure défense de la Ligue en face, c’est forcément plus marquant. Les Wolves ont fait ce qu’ils ont pu mais ils ont été incapables d’arrêter la furia Suns incarnée par Kevin Durant et Devin Booker (62 points à deux, à 23/37 au shoot !).

Un petit avant-goût de l’énorme potentiel offensif de cette équipe, dont le début de saison a été ralenti par les blessures de ses stars. Sur les onze matchs joués par les Suns cette saison, Devin Booker n’a été présent que trois fois. Pareil pour Bradley Beal. Pire encore, le trio avec KD n’a pour le moment jamais pu être aligné en match officiel.

Malgré cela, l’attaque de Phoenix ne s’en porte pas si mal. Les Suns ont le 10ème offensive rating de NBA. Plutôt prometteur quand on sait que Kevin Durant a dû gérer les affaires courantes en solo la plupart du temps. Cette nuit face aux Wolves, le faucheur a pu compter sur Devin Booker et Phoenix a montré un visage autrement plus dangereux. Lorsque Bradley Beal pourra lui aussi s’ajouter à l’édifice, cela promet donc des feux d’artifices assez impressionnants en attaque.

Interrogé par Duane Rankin d’Arizona Central, l’arrière Eric Gordon pense que les Suns peuvent être inarrêtables en attaque et il espère bien que cela deviendra une habitude chaque soir de match.

“We should be unstoppable offensively. This should be the standard. Averaging 120, 130 points. Why not? Score 133 on No. 1 defensive team. This should be standard. That’s how good we can be.”

Eric Gordon after Phoenix Suns scored season-high in 133-115 win over T-Wolves. #Suns pic.twitter.com/dcaOKZfMiT

— Duane Rankin (@DuaneRankin) November 16, 2023

“Nous devrions être inarrêtables sur le plan offensif. Cela devrait être la norme. Une moyenne de 120, 130 points. Pourquoi pas ? On a marqué 133 points contre la meilleure défense de la Ligue [les Wolves, ndlr]. Cela devrait être la norme. Voilà à quel point nous pouvons être bons”.

Avec trois des scoreurs les plus dangereux de la Ligue, Phoenix a en effet de bons arguments pour candidater au statut de première attaque du pays. Les 130 points par soir, ça reste quand même assez ambitieux à imaginer. Dans l’histoire de la NBA, aucune équipe n’a jamais atteint cette moyenne de points. Les Denver Nuggets de 1982 détiennent pour le moment le record avec près de 126,5 points chaque soir. Petit clin d’œil du destin car la meilleure attaque de NBA actuellement est Indiana, avec… 126,5 points par match.

Source texte : Arizona Central