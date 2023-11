Meneur de l’Efes Istanbul, Rodrigue Beaubois réalise un début de saison sympathique en EuroLeague. Le joueur de 35 ans, formé à Cholet et passé par la NBA, n’a jamais porté le maillot de l’Équipe de France. Il se déclare plus que bouillant pour faire ses débuts en Bleu aux Jeux Olympiques. Il faudra néanmoins convaincre Vincent Collet, à qui il a plusieurs fois refusé la sélection.

Quand on revient sur la dernière campagne internationale des Bleus, à la Coupe du Monde, on ne peut que constater avec frustration qu’un joueur supplémentaire et de haut niveau sur la ligne arrière aurait fait le plus grand bien. Souci ? Rodrigue Beaubois n’était pas sélectionné, puisqu’il a toujours refusé – hormis en 2010, où une blessure l’en a empêché – d’être intégré au groupe France. La Coupe du Monde ne déroge pas à la règle et quand on en connaît le résultat (un très décevant premier tour), il y a bien des raisons d’être un peu colère vis-à-vis du côté de la FFBB concernant le comportement du joueur. Une relation que le joueur voudrait (re)nouer à l’occaison des Jeux Olympiques de Paris, dans moins de 7 mois. Un souhait qu’il explique au micro de l’Équipe.

“Je suis plus que partant pour les JO 2024. Je ne veux pas parler du passé, mais du futur. Il est encore tôt, et il y a beaucoup de talent en France. Vincent Collet aura le choix. Mais s’il m’appelle, que je n’ai pas de problème de blessure, je touche du bois, ou de contrat, je serai là. C’est ma dernière chance. Je veux vivre ça.” – Rodrigue Beaubois

Reste à savoir si : 1) Il pourra physiquement y participer, c’est à dire – et comme il le précise – s’il est en bonne santé à la fin de la saison en cours. Et 2) Si Vincent Collet le sollicite. D’autres joueurs incarnant un poil plus le futur de cette équipe (Théo Maledon, Killian Hayes, et un peu plus loin, Nadir Hifi) seront prétendants à une sélection sur la ligne arrière. Pour un évènement d’une telle envergure, la compétition qui déterminera quel sera le groupe France pour les Jeux sera extrêmement rude. Une bonne chose pour l’équipe au global, mais un procédé qui fera assurément des malheureux. Attention donc à ce que l’hors-terrain ne viennent pas plomber les chances d’un Beaubois très motivé.

