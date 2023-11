Petite nuit NBA au programme, mais à y regarder de plus près ça n’est pas pour ça qu’on va plus dormir que d’habitude. Envoyez le petit programme !

Le programme de la nuit :

1h30 : Heat – Nets

4h : Warriors – Thunder

Le match à ne pas rater : Heat – Nets

Déjà parce que c’est à 1h30, et que c’est celui que le sommeil a le moins de chances de nous faire louper. Mais aussi pour voir en direct une nouvelle mixtape de Bam Adebayo, et plus globalement une équipe de Heat en pleine bourre (six victoires de suite) face à des nets toujours chiants à jouer même s’ils seront une fois de plus privés de Cam Thomas et Ben Simmons, une phrase que personne n’aurait compris si on l’avait écrite il y a deux ans.

Mais aussi…

Le Thunder qui tentera de profiter des absences et du mood un peu claqué côté Warriors (Curry et Draymond absents, quatre défaites de suite) pour garder une bonne dynamique.

Les Français de la nuit

Ousmane Dieng et Olivier Sarr joueront peut-être face aux Warriors, à moins que le Thunder n’ait décidé d’en faire les mascottes de leur équipe de G League

Et en G League ?

Maxime Carène qui tentera de se montrer avec les Texas Legends. Qui ? Bah Maxime Carène, le fameux.