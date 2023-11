NBA – Le récap du jour : les Hornets officialisent le retour de Miles Bridges vendredi

La saison NBA a repris ses droits, alors nous on reprend les bonnes habitudes avec le retour du récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Les Hornets ont officiellement communiqué sur la disponibilité de Miles Bridges vendredi pour jouer (Source : Hornets PR)

Zach LaVine n’a que faire des rumeurs de transfert : “c’est mon quotidien depuis 3 ans” (Source : The Athletic)

En cas de transfert, les Lakers n’auraient pas envie d’envoyer Austin Reaves ailleurs. (Source : HoopsHype)

