Heurté par un véhicule dans les rues de Philadelphie il y a quelques jours et touché aux côtés, Kelly Oubre Jr. devrait retrouver les parquets d’ici quinze jours, trois semaines. Le mystère entourant son accident demeure lui entier.

Kelly Oubre Jr. bientôt de retour sur les terrains

Les fans des Sixers peuvent pousser un ouf de soulagement. Non seulement la vie de Kelly Oubre Jr. n’est pas en danger mais l’ailier ne devrait, en plus, pas connaître une longue absence. À en croire les infos d’Adrian Wojnarowski, il y a bon espoir de revoir le mister fashion des Sixers en tenue à la fin du mois ou début décembre.

Woj rapporte que Kelly Oubre Jr pourrait rejouer dans 2 grosses semaines, entre fin novembre et début décembre. Good news. https://t.co/Gvm0BXmU4W

Kelly Oubre Jr. tourne cette saison à 16 points, 5 rebonds et plus d’une interception par match. L’ailier avait intégré le cinq de départ suite au trade de James Harden (et P.J. Tucker). En sortie de banc ou avec les titulaires, son apport offensif en relai du trio Embiid-Maxey-Harris s’était avéré bien précieux pour Nick Nurse.

Un accident mais aucune vidéo pour le prouver

Si la bonne santé du joueur est une excellente nouvelle, les faits entourant son accident restent un mystère pour les autorités. Il avait été rapporté qu’Oubre avait été heurté par un véhicule qui avait ensuite pris la fuite.

La police de Philadelphie a rapporté ce mercredi qu’aucune vidéo des faits n’avait pour le moment été découverte. Selon un porte-parole de la police locale, les images de surveillance récupérées jusqu’à présent ne montraient “aucune preuve qu’un accident se soit produit à l’intersection de Center City où Oubre a déclaré avoir été heurté samedi soir”.

L’enquête suit néanmoins son cours et la police cherche des témoins ou de nouvelles images vidéos pour découvrir ce qu’il s’est passé. Il est possible que le choc du à l’accident ait pu perturber le joueur au moment du récit de son histoire aux autorités. Récit qui a eu lieu plusieurs heures après les faits et non sur place. Il faut également prendre en compte le fait qu’Oubre n’est pas familier avec la ville de Philadelphie, il n’est arrivé en Pennsylvanie qu’il y a deux mois et cela peut aussi jouer sur ses difficultés à situer l’endroit en question.

Nick Nurse au soutien de son joueur

Si le communiqué de la police ne met aucunement en doute la parole du joueur, du côté des Sixers on croit fermement en la version d’Oubre. Nick Nurse a d’ailleurs publiquement soutenu son ailier. Des propos rapportés par ESPN.

“Je ne pense pas qu’il soit très juste pour lui de dire qu’il a inventé une histoire. Je ne pense pas. Je vais le croire sur parole. C’est l’un de nos joueurs et nous allons le soutenir. Et moi aussi”.

