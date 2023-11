James Harden : “Quand on aura trouvé la solution, ça sera effrayant”

Alors que les Clippers traversent actuellement une très mauvaise passe (6 défaites de suite), James Harden demande de la patience pour laisser aux Angelinos le temps de trouver la bonne formule pour leur nouvel effectif.

L’arrivée de James Harden aux Clippers devait pousser l’autre franchise de L.A. vers les sommets mais c’est plutôt vers les bas-fonds de la Ligue que coulent les Voiliers à l’instant T. Depuis le trade, les Clippers restent sur un bilan de 6 défaites de rang dont 5 avec James Harden en tenue. Pour une fois à L.A., ce ne sont pas les blessures qui posent problème puisque le quatuor Kawhi – PG – Westbrook – Harden est apte à jouer.

Si sur 2K ce Big 4 doit probablement être particulièrement létal, en NBA il a bien du mal à faire la différence. Westbrook et Harden ont besoin du ballon pour briller, Leonard et George semblent un peu sur courant alternatif cette saison et la hiérarchie semble compliquée à trouver dans cette équipe où il n’y a qu’un ballon pour 4. Au point où certains se demandent s’il ne faudrait pas changer le cinq de départ carrément.

Si les débuts des 4 kids de L.A. ne sont pas brillants, rien ne dit qu’ils ne sauront pas inverser la tendance dans les prochains mois. Cela implique trouver les bonnes rotations et définir précisément les rôles de chacun, quitte à faire des sacrifices en cours de route. Interrogé par Bleacher Report, James Harden a d’ailleurs expliqué qu’il cherche lui-même à s’adapter à ce nouveau système, où il a beaucoup moins la balle en main.

“Je n’ai joué une poignée de matches, et il est évident que nous ne gagnons pas, mais je n’ai jamais été aussi loin du ballon depuis très longtemps. J’essaie juste de trouver un équilibre entre cela et plus de pick-and-rolls.”

Pas encore au top de sa condition physique après un début de saison où il est resté à l’écart chez les Sixers, James Harden sait qu’il lui faudra encore quelques matchs pour revenir à son meilleur niveau.

“J’essaie juste de trouver le moyen de laisser une empreinte sur le jeu. Je profite des dix premiers matches pour me mettre en condition de jouer en NBA. Je n’ai pas eu de camp d’entraînement, donc cela va prendre du temps.”

Rendez-vous dans quelques matchs donc pour voir où en sont les progrès du groupe de Tyronn Lue mais Ramesse ne s’inquiète pas du tout concernant son futur et celui de ses coéquipiers. Le MVP 2018 voit le potentiel de ce groupe et il met déjà en garde le reste de la Ligue.

“Quand nous aurons trouvé la solution, ce sera effrayant. Nous sommes en train d’y arriver. Nous laissons les autres parler et nous travaillons. Cela va prendre du temps et ce n’est pas grave”.

Source texte : Bleacher Report