Le Pick de la Muerte, c’est le défi qui vient pimenter la saison de TrashTalk Fantasy League. Le concept est simple, une fois par mois et à un jour complètement aléatoire, la TTFL bascule en mode… PICK DE LA MUERTE. Autrement dit ? Tous les joueurs et joueuses qui feront le best pick de la soirée participeront automatiquement à un tirage au sort pour gagner un giga cadeau ! La première édition de la saison avait justement lieu hier et on va découvrir tout de suite qui va repartir avec son jeu NBA 2K24 Black Mamba Edition gracieusement offert par notre partenaire NBA 2K. C’est parti !

Comme d’habitude, il y avait des jolies carottes à éviter cette nuit. Kyrie Irving a invité 5,8% des joueurs dans son potager pour l’aider à soigner sa légère entorse au pied. Le même sort était réservé à ceux qui ont voulu faire confiance à Jaylen Brown et Giannis Antetokounmpo, tous les deux placés sur le banc de l’infirmerie. Nous présentons aussi toutes nos excuses à ceux qui pensaient encore qu’Anthony Edwards pouvait devenir MVP jusqu’à hier. Avec ses 17 points, c’est 7% des participants qui ont fait la gueule ce matin au réveil. Anthony Davis (18 points), Dejounte Murray (16) et Pascal Siakam (18) vous ont aussi joué un sale tour. Vous l’aurez compris, les pièges étaient partout cette nuit !

Heureusement, il y avait quand même de bonnes opérations à faire en TTFL pour les joueurs les plus inspirés. On commence par LeBron James (56 – et on ne parle pas de son âge) et Kevin Durant (58) qui ont montré que les anciens sont des valeurs sûres. Du côté des Kings, une fois n’est pas coutume, il fallait plutôt miser sur Domantas Sabonis (62) que sur De’Aaron Fox (37). Julius Randle (52) a aussi fait le boulot face aux Hawks.

Mais pour avoir une chance de participer au tirage au sort de cette nouvelle édition du Pick de la Muerte, il fallait miser sur un Damian Lillard en grande forme sans le Greek Freak pour l’épauler. Avec 64 points TTFL, Dame Time a été sacré roi de la night et ce sont tous les fans des Bucks qui respirent après une période d’adaptation un peu compliquée pour le meneur-rappeur. Félicitations à toutes celles et ceux qui ont eu le nez assez fin pour voir venir le coup de chaud de Dame à Toronto. Vous étiez 1247 devins à miser sur le numéro 0 et bien vous en a pris.

🔥 CE SOIR… C’EST PICK DE LA MUERTE EN TTFL !! 🔥

À gagner : 3 JEUX NBA 2K24 BLACK MAMBA EDITION (PS5 OU XBOX SERIES) !! 🤩

1⃣ Choisis un joueur en #TTFL

2⃣ Fais le best pick

TOUS ceux qui font best pick participent au tirage au sort !!

Alors, vous allez prendre qui ?! 😱 pic.twitter.com/QpfWeae4FI

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 15, 2023

# LE LOT : LE JEU NBA 2K24

NBA 2K reste LA référence des jeux de simulation de basket ! Dans NBA 2K24, vous retrouverez tous vos modes préférés et comme avec Michael Jordan l’année dernière, vous aurez la possibilité de revivre les plus grands moments de la carrière de Kobe Bryant dans le mode de jeu “Mamba Moments”. Vous pouvez aussi jouer en mode “MyNBA” qui permet de prendre le contrôle d’une franchise comme un vrai GM et cette année 2K a mis en place le mode “MyNBA Lite” plus à la cool pour ceux qui n’ont pas envie de se prendre la tête avec toutes les règles de transferts.

Rendez-vous sur le terrain dans #NBA2K24 🏀

NBA 2K24 est disponible 🙌

Joyeux #2KDay

👉 https://t.co/pBfWLqN3tQ pic.twitter.com/v7IYoNPKzz

— NBA 2K France (@NBA2K_France) September 8, 2023

# LES VAINQUEURS DU PICK DE LA MUERTE DE NOVEMBRE 2023

Dernière étape de ce nouveau défi du Pick de la Muerte, le tirage au sort ! Le règlement est formel, parmi tous les best picks de la nuit, trois joueurs repartiront avec le gros lot qui était mis en jeu par notre partenaire NBA 2K à l’occasion de cette nouvelle édition du jeu, en l’occurrence un jeu NBA 2K24 Black Mamba Edition. Nous avons donc fait le tirage au sort pour désigner les 3 petits chanceux qui vont pouvoir faire chauffer la console cet hiver et voici sans plus attendre leurs pseudos TTFL ci-dessous. Bravo à eux !

JuGrdn49 Valhalla TheMinotor

# COMMENT RECEVOIR MON CADEAU ?

Si vous figurez dans la liste ci-dessus, ne vous inquiétez pas on a votre adresse mail, votre carte bleue et votre code sanguin. Vous serez donc contactés prochainement par mail, afin de nous transmettre vos infos d’envoi et que vous puissiez récupérer facilement et rapidement votre lot sur la console de votre choix (Playstation 5 ou Xbox Series).

