Le jour où Doc Rivers a demandé à Dennis Rodman de faire la nounou

Alors qu’il commentait le match opposant les Kings aux Lakers la nuit dernière, Doc Rivers nous a gâté d’une anecdote savoureuse. Durant son passage aux Spurs dans les années 90, l’ancien meneur avait demandé à… Dennis Rodman de faire la babysitter.

Généralement quand on pense à une nounou pour les enfants, on imagine un garçon ou une fille entre 16 et 18 ans qui veut se faire un peu d’argent de poche. Et puis parfois la nounou fait 2m01, pèse plus de 100 kilos, a les cheveux verts et a plus de tatouages sur son corps que la grotte de Lasco n’a de dessins sur ses murs. Voilà la folle histoire de Dennis Rodman en babysitter d’un soir et elle nous est racontée par Doc Rivers, celui qui a engagé le Worm pour garder ses enfants !

“Quand j’étais à San Antonio, je voulais sortir un soir et nous avons utilisé Dennis Rodman pour garder Austin et quelques-uns de nos enfants. Je ne sais pas si je suis le parent de l’année ou le pire parent au monde.”

Lorsque son collègue Dave Pasch demande à Rivers comment l’idée Rodman en nounou lui est venue, l’ancien coach des Sixers avait une explication toute simple, il était dans le coin !

“Il était à la maison et il a dit : “Hé, je peux faire ça. J’adore faire du baby-sitting. Et il l’a fait, il a fait du bon travail. La maison était en bazar.”

Personnage imprévisible et fantasque, énorme fêtard et parmi les joueurs les plus durs de la NBA, Dennis Rodman n’avait pas vraiment le profil du poste mais il faut croire qu’il a géré. On notera que parmi les enfants en question, il y a un certain Austin Rivers, aujourd’hui joueur NBA. Si les parents étaient de sortie peut-être que le guard de 31 ans aura quelques anecdotes à raconter sur les méthodes de babysitting de Rodman.

Doc Rivers et Dennis Rodman n’ont partagé un vestiaire que pendant une année à San Antonio, c’était pendant la saison 1994-95. Le Doc était tout proche de ranger les sneakers alors que Rodman connaissait lui un passage tumultueux aux Spurs entre sa relation surmédiatisée avec Madonna, ses clashs avec certains coéquipiers et le staff et ses nombreuses absences aux entrainements. Quelques mois plus tard il rejoignait les Bulls pour réaliser le Three Peat aux côtés de Michael Jordan et Scottie Pippen.

