Les Warriors peuvent lui dire merci, car Klay Thompson a littéralement été au four et au moulin cette nuit face aux Hawks. 54 points, 8 rebonds et 3 passes, mais surtout le sentiment que ses deux années entières loin des terrains sont enfin derrière lui. Un déclic interne pour le joueur ?

Poser 54 pions, c’est une énorme performance en NBA. Forcément, c’est un peu éclipsé lorsqu’un autre joueur se chauffe à envoyer 71 unités en un seul match, mais cela n’enlève rien à la grandeur de l’exploit. Surtout quand ce dernier arrive après une grosse période d’incertitudes, médicales d’abord puis sportives ensuite. Dominant dans le jeu, Klay Thompson a laissé entrevoir une forme de libération vis-à-vis de lui même après son match exceptionnel.

“C’est un énorme accomplissement pour moi. Il y a eu des jours difficiles pour moi, quand je ne savais pas que ceci [son match, NDLR] serait possible à nouveau. Je vais juste en profiter à fond”. – Klay Thompson

En effet, Klay n’avait pas connu de telle nuit depuis cette fameuse soirée du 5 décembre 2016, où le garçon avait éteint les Pacers avec 60 points en seulement trois quart-temps. Ce genre de performance pourrait permettre au numéro 11 des Warriors d’achever son processus de retour au jeu, en montrant à lui-même et au monde entier que Klay Thompson n’a rien perdu de son talent pour la balle orange.

Arrivé le couteau entre les dents au début de la saison, il expliquait également après le match que son ardente volonté de faire taire les critiques l’ont desservi. C’est en se concentrant sur la base que l’ailier a indiqué avoir renoué avec le succès. Parfois, les choses les plus simples sont les plus efficaces hein.

“Je dois me souvenir que jouer pour les Warriors est littéralement un rêve. Ce qui importe le plus est de prendre du plaisir et de jouer dur. Tous les chiffres, tous les grands soirs viendront aussi longtemps que je respecte ces deux principes”.

Pour ses coéquipiers aussi, voir KT11 s’éclater et éclater ainsi les adversaires sur le terrain est un véritable plaisir, de surcroit quand on a pu suivre de près toutes les galères par lesquelles est passé le bonhomme. Draymond Green fait partie de ceux qui ont accompagné Klay dans son retour au plus au niveau, avec philosophie. Oui, Draymond Green fait de la philosophie oui.

“Quand vous êtes aussi compétitif que lui, aussi bon que lui, c’est parfois dur. Pendant deux ans, tout le monde doute de toi. Cette détermination malgré le doute est ce qui t’as construit, Klay Thompson… Ça ne se perd pas. C’est inscrit en toi. C’est bon de le voir revenir à la normale. Il ne se cherche plus, et tout rentre dans l’ordre. Quand vous êtes aussi bon, c’est généralement ce qui arrive.” – Draymond Green

Un Klay de retour et les Warriors ont le sourire jusqu’aux oreilles. On l’avoue ici sans mal : c’est également un grand plaisir que de voir KaTé envoyer à nouveau du lourd comme ça. Manque plus que le retour de Stephen Curry, et ces Warriors pourraient à nouveau devenir vraiment flippants…

