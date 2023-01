12 victoires de suite pour les Nets : encore 2 et ils égaleront la plus longue série de leur histoire

Victorieux des Spurs sans trembler cette nuit, les Nets ont allongé encore un peu plus leur série victorieuse. Cela fait désormais douze succès de rang pour la bande à Jacque Vaughn. La question : peuvent-ils aller chercher le record de franchise (14 victoires) ?

Une seule défaite depuis Thanksgiving et presque un mois d’invincibilité pour les Nets. Une phrase incroyable quand on se souvient du bordel du début de saison. Depuis l’arrivée aux manettes de Jacque Vaughn en remplacement de Steve Nash, le navire Brooklyn file comme le vent et on ne fait qu’écrire sur les progrès et les succès des joueurs au maillot noir. En parlant de victoire, la version 2022 peut-elle aller chercher un record de la franchise ? Grâce aux confrères de Land of Basketball, on a retrouvé la meilleure série de win all-time des Nets. Enfin… à dire vrai il y en a deux ex-aequo. Entre 2003 et 2004 puis entre 2005 et 2006, New Jersey (car la franchise était alors là-bas) avait cumulé 14 victoires à la suite. Fun fact : Jacque Vaughn jouait au club en 2005-2006 !

Cette petite parenthèse à part, Kevin Durant et compagnie peuvent-ils égaler ou supplanter leurs ainés ? La dynamique dit oui mais il faudra quand même se méfier car le planning n’est pas si facile. Si on jetait un coup d’œil ?

On rappelle le principe : deux matchs pour égaler le record et trois pour le battre. Il faut donc faire carton plein dans ce court road trip pour entrer dans les bouquins d’histoire de la franchise. Chicago et Miami sont peut-être dans le dur cette saison, mais ça reste des équipes qui peuvent très bien se sublimer sur un match avec des All-Stars qui sortent les gros chiffres. New Orleans fait sans doute figure de menace principale. Non seulement NOLA est bien plus solide que les deux autres mais elle est également impériale à domicile, où elle présente un bilan de 16 victoires pour 4 défaites. Malgré tout, la blessure de Zion Williamson cette nuit, cumulée à celle de Brandon Ingram pourraient bien faciliter les choses pour Kyrie Irving et ses copains.

Un Uncle Drew qui semble d’ailleurs revenu à son meilleur niveau, par rapport à son jeu mais aussi physiquement. Après la victoire face aux Spurs, le meneur All-Star a loué “la confiance au sein de l’équipe, sur et en dehors du terrain” et à quel point c’était positif. Mister Terre Plate en a aussi profité pour revenir sur le putback qu’il a mis cette nuit et sur le chambrage de ses coéquipiers sur ses qualités athlétiques. Un Kyrie de bonne humeur, qui plaisante en conférence de presse et qui est focus à 100% sur le basket, ça faisait longtemps. Un symbole supplémentaire que tout va bien à Brooklyn.

Encore trois victoires et les hommes de Jacque Vaughn entreront dans la légende des Nets. Les Bulls, les Pelicans et le Heat peuvent-ils les en empêcher ?

