Avec 11 victoires de suite avant de jouer ce lundi soir, les Nets étaient bien en confiance. Ce n’était donc pas la venue des Spurs, quasi lanterne rouge de l’Ouest, qui allait effrayer Kevin Durant et sa bande. Mission accomplie sans soucis (139-103), la 12ème victoire de suite est en poche pour Brooklyn !

Mais qui va stopper ces Nets ?

C’est la question que la NBA se pose, en voyant Kyrie Irving et compagnie enchaîner les victoires, soir après soir.

Si le niveau de compétition n’a pas été immense sur cette série, il fau reconnaître que le niveau de jeu global est excellent à Brooklyn, et des deux côtés du terrain. Avec les contributions de tous, que ce soit les stars (KD, Kyrie) ou les role players (Watanabe, Claxton), ces Nets parviennent à l’emporter nuit après nuit en trouvant la faille dans le jeu adverse.

Pas de quoi se fouler ce lundi, ce sont les Spurs qui étaient de visite.

Le plus grand défi de la soirée était de savoir comment amuser Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, les inséparables copains du PSG étant présents au Barclays Center pour assister au match au premier rang. Ovation et gros zoom au menu, tout en appréciant les tirs compliqués rentrés par Durant et sa clique.

C’est Kyrie Irving qui va d’ailleurs faire lever tout le Barclays, entre son scoring de début de match et un putback venu d’ailleurs.

Le banc des Nets qui explose d’un seul homme pour célébrer cette action du meneur, tout un symbole de la bonne forme à Brooklyn. Kyrie a fait rêver la foule avec ses contre-attaques pleines de douceur et ses choix offensifs merveilleusement improvisés, laissant ensuite la place à ses coéquipiers comme Seth Curry pour artiller et sanctionner avec plaisir.

Les hommes de Jacque Vaughn n’avaient qu’un contrat à remplir, tabasser San Antonio et donner le sourire aux stars assises au premier rang.

Contrat validé, en attendant les trois beaux challenges à venir en déplacement : à Chicago, à New Orleans, puis à Miami.

Depuis Thanksgiving, depuis le retour de Kyrie Irving et depuis l’installation de Vaughn aux commandes du navire, les Nets surfent sur leur plus belle vague. Tout le monde prend une taule, mais jusqu’à quand ce plaisir durera-t-il ? Réponse dans quelques jours, en souhaitant bon courage aux Bulls, Pelicans et au Heat.