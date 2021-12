Programme NBA : Knicks – Nuggets dès 19h avant un gros Nets – Bulls, on peut déjà se frotter les mains

Qui a dit que le week-end était fait pour se reposer ? Après un programme intense vendredi la NBA remet le couvert ce soir, non pas pour bouffer les restes mais bien pour nous régaler d’un nouveau menu appétissant. Un match pour l’apéro, des duels royaux à l’Est, le match d’après pour Memphis… On va encore se régaler !

_____

#LE PROGRAMME DU SAMEDI 4 DECEMBRE 2021

19h : Knicks – Nuggets ( sur beIN Sports 5 )

Knicks – Nuggets ( ) 2h : Bucks – Heat

Bucks – Heat 2h : Nets – Bulls

Nets – Bulls 2h30 : Mavericks – Grizzlies ( sur beIN Sports 4 )

Mavericks – Grizzlies ( ) 2h30 : Warriors – Spurs

Warriors – Spurs 4h : Kings – Clippers

Kings – Clippers 4h : Blazers – Celtics

#LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Brooklyn Nets – Chicago Bulls (2h) : « Bah ouais logique » comme dirait l’autre, ce Nets – Bulls a tout ce qu’il faut pour être la rencontre qui va enflammer votre nuit. Tout simplement car c’est un duel entre les deux meilleures équipes de l’Est, avec le premier qui accueille le second. On pourrait s’arrêter là car vous êtes déjà convaincus mais on va faire durer le plaisir en rappelant la pléiade de stars qui seront présentes sur les planches du Barclays Center de Brooklyn : Kevin Durant face à DeMar DeRozan, James Harden face à Zach LaVine, Patty Mills contre Lonzo Ball ou encore LaMarcus Aldridge contre Nikola Vucevic. Et là vous vous dites « tiens ils ont oublié quelqu’un », mais non pas d’inquiétude on ne l’a pas oublié, on le mentionne juste à part tout simplement car il n’a pas d’égal sur cette planète. Oui on vous parle du GOAT, du chauve préféré de ton chauve préféré : Alex Caruso. Listé comme questionnable, on espère qu’il sera là pour vendre du rêve en jouant au chasseur de serpent. Rappelons aussi que les deux ogres de la Conférence Est se sont déjà affrontés cette saison. Résultat ? Une victoire des Bulls à la maison 118-95 dans un match où Kevin Durant avait paru bien seul face à la force collective des Taureaux. Alors un certain barbu serait bien malin de foutre à l’heure son réveil pour définitivement lancer sa saison. Allez, rendez-vous à 2h.

# À SURVEILLER EGALEMENT

Notre Vavane national et ses potes qui reçoivent la bande du Joker au Madison Square Garden et à l’heure de l’apéro, c’est un bien joli cadeau !

Milwaukee – Miami, l’affiche est belle comme ça. Mais sans Giannis, Bam Adebayo et Jimmy Butler, tout de suite c’est pas le même délire. À moins que vous soyez fan de Gabe Vincent.

Les Grizzlies viennent d’infliger au Thunder la plus grosse défaite de l’histoire de la NBA. Forcément le match d’après est toujours spécial surtout quand vous affrontez des Mavs qui galèrent pas mal actuellement.

Garderie Texane ou pas, Steph Curry compte bien y foutre le feu. NB : chaque match qui passe nous rapproche du retour de Klay Thompson.

Kings – Clippers, le dernier affrontement était affreux et les acteurs ne pourront pas faire pire. C’est nous ou les Kings ne jouent que contre des équipes de Los Angeles ?

Les Celtics se déplacent chez l’horloger de Portland après leur défaite dans un énorme match à Utah. Non pas pour acheter une montre mais pour braquer la caisse en l’absence du patron.

_____

Demain c’est dimanche alors ce soir c’est NBA obligatoire avec un programme intéressant. Rendez-vous donc dès 19h pour sortir les amuse-bouches avant de passer au plat principal sur les coups de 2h avec un énorme Brooklyn – Chicago. Les plus courageux termineront avec un Kings – Clippers en guise de dessert bien lourd et un peu fade.