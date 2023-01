Après avoir collé 47 points sur le museau des Hawks ce weekend, LeBron James était à nouveau en déplacement avec ses Lakers. Une nouvelle victoire, cette fois à Charlotte (121-115), mais avec un King toujours aussi exceptionnel. Un petit match à 43 points, 11 rebonds et 6 passes, ça passe pour un mec de quasiment 40 piges ?

Il se fait tellement chier qu’il casse de nouveaux records… sans le vouloir.

Autant en déplacement à Atlanta pour fêter son anniversaire, on sentait que LeBron allait nous sortir une dinguerie, autant là chez les Hornets ? C’était quoi, la présence de Michael Jordan histoire de lui remuer le débat du GOAT sous le nez ?

Encore une fois orphelin d’Anthony Davis, LeBron n’a pas attendu une seule seconde pour enfoncer la raquette de Charlotte et montrer le gouffre qui existait entre son niveau et celui de la concurrence en face. Des Hornets qui n’ont pas du tout montré de signe de compétitivité, abandonnant assez vite la rencontre comme un symbole de leur sublime saison. Oui désolé c’est ironique, mais en même temps le match de cette nuit n’a pas changé notre avis sur le jeu collectif de Charlotte.

Bien aidé par un Austin Reaves en mode Young Magic et un Thomas Bryant surmotivé pour se faire une place à l’intérieur, LeBron n’a eu qu’à jouer sa partition pour remplir son contrat préféré.

Victoire + grosses stats + gros highlights histoire de rappeler qui est le patron.

Les highlights des 43 points de LeBron à Charlotte. Deuxième match de suite au-dessus des 40 points, et des actions… y’a plus de mots pour un type de cet âge. Inhumain.pic.twitter.com/6MSP4AIGLM — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 3, 2023

Comment ne pas secouer sa tête en voyant cet “humain” taper des alley-oop la tête à l’arceau, alors qu’il vient de fêter ses 38 ans ?

Comment ne pas sourire en voyant une contre-attaque Schroder – LeBron, terminée par un reverse windmill sans effort ?

Comment ne pas remercier les dieux du basket de nous offrir un King en pleine santé, se rapprochant soir après soir du record all-time de Kareem Abdul-Jabbar, scorant une nouvelle fois la quarantaine pour réduire la distance ? D’habitude, on voit ces performances dans des défaites. Mais pour une fois ? LeBron s’est offert une belle doublette, deux fois 40 points minimum dans 2 victoires de suite.

What’s next ? Peut-être un match à 50 points, ou à 60 points qui sait… LeBron James est dans la forme de sa vie, responsabilisé plus que jamais, et déterminé à détrôner Abdul-Jabbar au scoring. Prenez votre popcorn et profitez de chaque instant, car bientôt ceux-ci seront dans le rétroviseur…