Quatre petits matchs cette nuit mais tout plein d’infos à retenir, notamment avec les trophées du mois de janvier et les annonces des remplaçants pour le All-Star Game. Allez, on envoie le gros résumé, on a essayé de ne rien oublier.

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit en NBA

Pas d’Evan Fournier côté Knicks, pas de Nico Batum pour les Sixers

En G League Malcolm Cazalon a fait son retour, mais pas son adresse (1/9)

Le highlight de la nuit, trop mim’s

Le point TTFL du matin

#TTFL Popular-Picks Scores

➡️ Deck #15 | Pick #96

Les classements

Le programme de ce soir