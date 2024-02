Les belles séries à l’honneur en NBA ! Alors que les Clippers et les Knicks enchainent les victoires, Tyronn Lue et Tom Thibodeau ont été élus Coachs du mois de janvier !

Les récompenses s’enchainent ce jeudi soir. Après les Rookies et les joueurs du mois, c’est au tour des coachs de recevoir les prix. Pas de grosse surprise à l’horizon avec les victoires de Tyronn Lue et Tom Thibodeau pour ce mois de janvier. On dit pas de surprise car Clippers comme Knicks sont actuellement sur une excellente dynamique. New York reste sur 8 victoires de suite (plus longue série au sein de la Ligue) et même 9 victoires en 10 matchs. L’ajout de OG Anunoby et le fighting spirit de Big Apple font des Knicks l’un des épouvantails de la Conférence Est en ce début d’année malgré la blessure récente de Julius Randle. Pareil pour L.A. qui a gagné 14 de ses 17 derniers matchs. Tyronn Lue a trouvé la bonne formule pour faire fonctionner son quatuor de All-Stars avec des role players autour qui connaissent leurs rôles. Clippers et Knicks sont actuellement troisièmes de leurs conférences respectives.

LA Clippers head coach Tyronn Lue and New York Knicks head coach Tom Thibodeau have been named the NBA Western and Eastern Conference Coaches of the Month, respectively, for games played in January. pic.twitter.com/Ve6QEh4TPp

— NBA Communications (@NBAPR) February 1, 2024

Ils ont aussi reçu des votes :

Ouest : Mark Daigneault (OKC), Will Hardy (Utah), Taylor Jenkins (Memphis), Frank Vogel (Phoenix)

Est : J.B. Bickerstaff (Cleveland), Rick Carlisle (Indiana), Joe Mazzulla (Boston)