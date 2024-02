Ce week-end, la JL Bourg Basket fêtera les 10 ans de sa salle d’Ekinox, à l’occasion de la venue de l’énorme armada de Monaco. Ce week-end ? La star la plus attendue ne sera pour une fois pas Zaccharie Risacher mais plutôt… un gorille. Et pas n’importe lequel.

Si depuis le début de saison TrashTalk tente de vous faire vivre de l’intérieur la saison de Zaccharie Risacher, annoncé dans les hauteurs de la Draft 2024, ce dimanche c’est un autre genre d’évènement qui va faire hurler Ekinox, la salle de la JL Bourg Basket. En effet, et entre autres surprises pour fêter le dixième anniversaire de sa salle, la JL a convié un drôle d’invité à la fiesta. Un invité poilu, tout droit venu d’Arizona.

Gorilla des @Suns débarque à Bourg 🦍🇫🇷

La mascotte sera en séance dédicace ce samedi de 17h à 18h à votre magasin Intersport ! 🥳

Gorilla sera aux côtés de Jiki et de King Zeko pour les 10 ans d’Ekinox ce dimanche. On vous avait bien promis un show exceptionnel non ? 😉 pic.twitter.com/kkhhFmfoCy

— JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) February 1, 2024



L’histoire ne dit pas qui se planque sous la mascotte, mais selon nos sources bien informées c’est donc bel et bien le “vrai” Gorilla qui a débarqué récemment dans le 01, arrivé à l’aéroport de St-Exupéry avant de prendre un coucou jusqu’à l’aérodrome de Jasseron et de terminer sa route en sautant de lianes en lianes jusqu’à la salle de la JL. Après quelques dédicaces dans un magasin de sport samedi, Gorilla prendra ses quartiers à Ekinox dimanche et tentera d’apprendre quelques mors de son jargon à JiKi et Zeko, les deux mascottes locales.

Fera-t-on plus original comme info aujourd’hui ? Probablement pas. En même temps, si on parlait uniquement du All-Star Game… qu’est-ce qu’on s’emmerderait.