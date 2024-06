Ce 7 juin 2024 avait lieu à Ekinox la conférence de presse de départ de Zaccharie Risacher, l’occasion de fermer pour de bon le chapitre bressan du futur top pick de Draft. On vous raconte cette soirée… pas comme les autres.

L’habituelle salle de presse a laissé place à une scène un peu plus clinquante. Parquet d’Ekinox, sièges molletonnés, manquait plus que la coupette.

En place pour la dernière conférence de presse de Zaccharie Risacher à Bourg.

Un peu d’émotion tout de même.@TrashTalk_fr pic.twitter.com/XV8ManQNqp

— Le Psy TrashTalk 👨‍👩‍👧‍👧 (@giovannim6) June 7, 2024

Puis il est arrivé, détendu, un peu comme un mec qui sait qu’il va lui arriver quelques dingueries dans les prochaines semaines. Au menu des réponses du jour ? On en a pris l’habitude, Zaccharie ne tirera pas la couverture à lui. Il estime “avoir progressé sur son tir à 3-points”, mais il aime surtout à rappeler l’importance de son entourage et de ses coéquipiers au cours d’une année qu’il juge “incroyable”. La victoire en championnat face à Paris en décembre, la demi-finale d’EuroCup contre Besiktas, tant de souvenirs qui resteront “gravés à vie”. Convaincu d’avoir fait le bon choix, il évoque également le fait d’avoir pu grandir avec son “crew”, son entraineur personnel Anthony Brossard et sa famille près de lui, l’instant choisi par ses parents pour faire irruption dans la salle avec des victuailles pour 30 personnes. Tout un symbole.

Concernant la NBA ? A la question de l’objectif presque obligatoire de stats à pondre, de chiffres à produire, Zacch n’en démord pas, il ne changera pas sa manière de penser le basket et sa carrière. Ce qu’il veut c’est intégrer un vrai projet, y avoir de l’importance, le faire grandir. Le groupe, le groupe, le groupe, toujours après la personne, c’est vrai qu’il a une tête bien faite, comme vient de me le dire sa maman.

Bientôt des échéances qui feront date dans la carrière de Zaccharie, à commencer par la Draft, mais celui qui s’envolera mardi pour “l’autre monde” avait encore une ou deux missions sur le parquet d’Ekinox, les dernières : signer quelques dizaines d’autographes à des chanceux, puis affronter… le freestyleur Brisco, de passage à Bourg pour profiter lui aussi du phéno avant son départ. Ceci donnant lieu à quelques drôleries mais, ça, Brisco saura vous en faire profiter très vite sur ses réseaux.

Déception de repartir du 01 sans titre, mais le sentiment, tout de même, d’avoir vécu une année haute en performances et, forcément, aucun regret sur ce choix de carrière. Voilà pour les derniers mots de Zacch sous les spotlights d’Ekinox, en attendant des nouvelles d’Outre-Atlantique. De Brooklyn via la Draft, puis d’Atlanta ou Washington, probablement. Mais à Bourg-en-Bresse, Zaccharie Risacher aura laissé une impression de sans-faute, véritablement.