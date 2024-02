Il se passe toujours quelque chose quand les Lakers et les Celtics s’affrontent. 34 titres de champions NBA qui vous regardent, deux des plus gros marchés de la Ligue, des relents de Magic vs Bird, de Kobe vs Paul Pierce, et désormais… d’Austin Reaves vs Sam Hauser. Hein ?

Une histoire en deux temps. On parle tout d’abord de Lakers se pointant dans une salle ayant vu son équipe gagner 22 de ses 24 matchs à domicile cette saison, une équipe possédant le meilleur bilan de la Ligue, le tout sans ses deux meilleurs joueurs, ses deux All-Stars LeBron James et Anthony Davis. Deux heures plus tard ? Grosse victoire des Lakers grâce à Jaxson Hayes et Austin Reaves, bienvenue dans un monde parallèle dans lequel les Lakers sont à 19/36 du parking.

Cette nuit les Celtics n’avaient pas envie, personne, et spécialement mon pick TTFL, j’ai nommé l’éminent All-Star, ce coloquinte à la graisse de hérisson de Jaylen Brown. Passé ce léger règlement de compte personnel rendons tout de même hommage aux héros de la soirée côté Lakers. Un D’Angelo Russell maladroit mais pas mal à gauche (16 points, 8 rebonds et 14 passes), un Jaxson Hayes qui prouve qu’il peut mettre un pied devant l’autre quand il ne met pas le fil rouge dans la prise bleue, et donc, surtout, un Austin Reaves en grande forme cette semaine.

28 points avant-hier face aux Hawks ? 32 cette nuit contre le rival bostonien. 32 points à 10/18 au tir dont 7/10 du parking et 5/7 aux lancers, et évidemment les 70 célébrations qui vont avec, on ne change pas un shooteur qui flex.

Au final Austin Reaves nous gratifie de son deuxième plus gros carton offensif en carrière et offre aux Lakers une victoire essentielle dans la course aux Playoffs à l’Ouest. A deux doigts de dire que les Lakers mériteraient trois All-Stars, mais ce serait uniquement pour vanner les fans des Kings.