Quelques minutes après avoir appris qu’il honorerait sa première sélection de All-Star dans deux semaines à Indianapolis, Jalen Brunson a malaxé les… Pacers. Histoire de confirmer ce que l’on savait déjà : Jalen Brunson est un foutu mâle alpha.

Jean-Michel Timing. Sylvain Remerciements. Gérard l’Assumeur. Donnez-lui le nom que vous voulez, mais cette nuit Jalen Brunson a fait le job, encore plus qu’à son habitude.

Les Knicks continuent leur bonhomme de chemin, malgré les absences de Mitchell Robinson, Julius Randle et Pat Ewing. Une neuvième victoire de suite cette nuit, face aux Pacers, et voilà l’équipe de Tom Thibodeau très bien accrochée à la troisième place à l’Est, lorgnant même sérieusement sur le deuxième spot des Bucks. Cette neuvième victoire, elle est la résultante d’un nouveau match de DAWGS des New-yorkais, des chiens de la casse drivés par un maître aussi malicieux que sévèrement burné : Jalen Brunson.

12 points, 16 rebonds (8 rebonds offs !), 4 steals et 2 contres pour le précieux Precious Achiuwa, on oublie les 16 tirs tentés et on dit bravo. 12 points, 19 rebonds et 6 passes pour le physio Hartenstein, mais quelle magnifique saison. 8/26 au tir pour Donte DiVincenzo qui se prend pour Steph Curry depuis quelques semaines alors qu’à la base il est là pour mettre de l’intensité et remplir le quota de roux ? Ça c’est pour le divertissement.

Mais le patron, le vrai, le maire de New York, c’est Jalen Brunson et personne d’autre. 40 points pour JB face aux Pacers, le floater et les lancers de la victoire après une tentative de KO de la part d’Andrew Nembhard, mais il faudra bien plus qu’une gouache dans la tronche pour stopper Jalen cette saison, et c’est assez naturellement que le franchise player des Knicks a laissé transparaitre son émotion en interview postgame.

40 points, à 15/30 au tir et 9/11 aux lancers, et des chants de MVP qui descendent des tribunes du Madison, on appelle ça une soirée réussie, on appelle ça une soirée de All-Star.