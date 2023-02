Les sélections pour le All-Star Game 2023 sont tombées dans la nuit, à l’Ouest comme à l’Est, et si les différentes fanbases vont passer une partie de la journée à s’écharper à propos de leur poulain qui méritait pourtant d’y être, un homme du côté de New York… y sera et le mérite tout autant. Cet homme c’est Julius Randle, de retour parmi les étoiles après quelques mois compliqués.

Avril 2021. Julius Randle et les Knicks sont en Playoffs, pour le massif intérieur c’est la première fois et pour la franchise new-yorkaise c’est une première depuis 2013. Résultante d’une saison incroyable terminée à la quatrième place de la Conférence Est, une saison régulière lors de laquelle la notion de combat a été porté aux nues par Julius et son armée. Car c’est bien d’un soldat dont on parle, le soldat Randle, qui posait alors cette saison-là plus de 24 points, 10 rebonds et 6 passes de moyenne tout en terminant chaque matchs les tripes étalées par terre d’avoir tant combattu. Les médisants diront qu’en année de signature de contrat le bougre avait alors réussi son coup, ici on dira plutôt que cette version là de JVLIVS nous a fortement enthousiasmé.

Puis Trae Young est passé par là, puis Julius a signé son contrat.

Et la suite on la connait, malgré cette énorme motivation ressentie par les fans en début d’exercice 2021-22 :

On part donc sur une réalité que ceux qui connaissent vraiment les Knicks n’a pas vraiment étonné. Défaites à la pelle, on retombe dans les travers d’antan, tout le monde se tire dans les pattes et Julius Randle le premier, lui qui n’a plus rien à voir avec le leader qu’il était quelques mois plus tôt. Tiens tiens. Les stats ont baissé, le body language n’y est plus et, pire, on assiste à quelques scènes de ménage entre propres coéquipiers et le public du Madison prend en grippe son héros éphémère, qui s’en nourrit pour… ne rien en faire, si ce n’est attiser encore plus le feu entre une fanbase à bout et un joueur qui semble usé.

Il est moche ce portait hein.

Oui mais une fois de plus, le phénix Randle va renaitre de ses cendres.,

24,7 points (career high), 10,9 rebonds (career high) et 4 passes de moyenne, les Knicks sont au 3 février septième à l’Est et ambitionnent clairement un retour en Playoffs et, comme en 2021, Julius Randle participera donc au All-Star Game et pas grand monde n’y trouve ce matin quoique ce soit à redire. Des cartons énormes (à Boston et face à Cleveland tout récemment, par exemple), mais surtout une constance de franchise player, lui qui collectionne les (gros) doubles-doubles comme toi tu collectionnes les pogs. Une saison 2022-23 vraiment propre, et une renaissance rendue possible également par l’arrivée d’un homme dont il faut parler : Jalen Brunson. Jalen Brunson qui n’aurait pas démérité à Salt Lake City le 19 février prochain, Jalen Brunson qui a débarqué à NYC à l’automne et qui enlève une quantité astronomique de pression des épaules de Randle, permettant aux Knicks de s’appuyer sur non plus un mais deux leaders, avec tout le respect que l’on a pour RJ Barrett. Jr qui s’est d’ailleurs empressé d’en plaver une pour son bro après la victoire de la nuit face au Heat :

“La seule chose qui fait vraiment chier, c’est que Jalen aurait du être là-bas avec moi”

Quoiqu’il en soit, dans seize jours le taureau new-yorkais honorera sa deuxième étoile et c’est tout à fait mérité? Plus encore, car au vu du down connu la saison passée il fallait être très fort pour rebondir, pour revenir au niveau qui était le sien lors la régulière de 2021. C’est pas une carrière ça, c’est les montagnes russes.