Ja Morant dans un Top 10 ? Oh quelle surprise, bientôt vous allez nous faire croire qu’on trouve des frites dans un fast-food. Allez, envoyez plutôt les highlights de la nuit, et pour l’effet de surprise on repassera.

Ce qui est pratique avec les Bulls, c’est qu’en cas d’échec Derrick Jones Jr. traîne toujours dans le coin pour mettre le couvercle. Pratique hein.

Tout pareil, remplacez juste Bulls par Bucks et Jones par Giannis.

Profitez-en, c’est peut-être la dernière fois qu’on vous parlera de JT Thor.

Envie de quitter cette vie quand je vois ce genre de shoot.

C’est marrant, on dirait presque que c’est Evan Fournier qui a contré Julius Randle.

Envie de me mettre tout nu quand je vois ce genre d’action.

Là par contre, c’est bien Evan Fournier qui a pris un pétard dans la tronche.

La claquette d’Isaiah Jackson messieurs dames, des comme ça vous n’en verrez pas tous les jours.

Postériser cet escroc de Davis Bertans au buzzer, quelle vie.

Dennis Smith Jr. a certes déçu depuis le début de sa carrière, mais il gardera quand même quelques victimes à son actif.