L’arrière des Sacramento Kings De’Aaron Fox est l’une des figures oubliées de ce All-Star Game 2023. Meilleur scoreur de son équipe, clutchissime et menant actuellement son équipe au troisième bilan de l’Ouest, De’Aaron Fox avait pourtant tous les critères pour faire partie du match des étoiles.

Cette nuit les sélections du All-Star Game sont tombées, ici pour l’Est et ici pour l’Ouest. La liste des invités au grand bal qui se déroule cette année à Salt Lake City contient comme à son habitude son lot de joueurs attendus, de surprises et d’oubliés. Et cette fois-ci, nombreux sont d’avis que De’Aarox Fox se trouve dans cette dernière catégorie.

Quel est, selon vous, le plus gros snub du All-Star Game 2023 à l’Ouest ? — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2023

Une réaction compréhensible. Le jeune meneur produit jusqu’alors une saison digne de ses paires All-Star : sur l’exercice 2023, le renard est le leader en points de la 2ème attaque de la NBA. Avec 24 unités par match, accompagnés de 6 caviars et 4 rebonds chaque soir, la production statistique est pourtant bien là. Mais ce n’est pas que dans la forme que D-Fox excelle : ce dernier est également souvent considéré comme un contender au nouveau Jerry West Trophy, qui récompense le joueur le plus clutch de l’année. A ce jeu-là, seuls les Luka Doncic ou autres Damian Lillard peuvent se pavaner d’être au niveau de Fox. On se souvient notamment de son shoot au buzzer en temps additionnel contre le Magic, un tir du logo qui rendrait jaloux Steph Curry en personne.

Enfin, raison de plus qui légitime l’incompréhension d’un tel snub de la NBA : les Kings gagnent ! Les Rois de Sacramento sont aujourd’hui troisièmes de l’Ouest, et ils ont une magnifique occasion de sécher les 16 années de disette, avec la manière. A l’heure actuelle Sac-Town jouerait les deux premiers tours des Playoffs avec l’avantage du terrain, ce qui n’est pas arrivé depuis 2003 et la mythique équipe de Chris Webber.

Bilan statistique, bilan collectif, la clutchitude… et si la seule explication au rejet du privilège d’All-Star était… qu’il joue avec un autre All-Star ? Chez les intérieurs, Domantas Sabonis a ainsi été sélectionné pour faire partie du match des étoiles. C’est la 3ème fois que le pivot des Kings et ex-intérieur des Pacers hérite de ce statut. Meilleur rebondeur de la ligue avec 12,3 prises par match, le Lituanien ne démérite clairement pas sa sélection, enchaînant en plus de cela 18 points chaque soir. Une seule explication possible alors : les coachs ont jugé qu’un seul représentant suffisait à Sacramento. Quand on regarde autour, Philadelphie à également eu le droit à ce traitement, privant James Harden d’une 11ème sélection, et à l’Ouest seuls les Grizzlies auront le droit de partir à deux, puisque Jaren Jackson Jr. accompagnera Ja Morant dans l’Utah.

Grosse déception dans le camp de De’Aaron Fox. Et si ce mauvais coup de la NBA était finalement tout ce qui lui fallait pour montrer ce qu’il vaut… en Playoffs ? Phrase bizarre, ouais, mais c’est réel.