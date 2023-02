Celle-là pour la sortir sans tortiller il y a trois mois… il fallait être très fort. Jrue Holiday participera au All-Star Game 2023 à Salt Lake City, dix ans après sa première et unique sélection à un match des étoiles. Plus qu’une reconnaissance, c’est le symbole d’une carrière menée de main de maître par le chef d’orchestre des Bucks.

Ils sont quelques uns en NBA, à faire l’unanimité de par leur jeu, de par leur personnalité, de par leur parcours. Jrue Holiday fait partie de ces gars-là et les coachs ont donc validé la nouvelle très bonne saison du meneur des Bucks en le sélectionnant parme les remplaçants du All-Star Game 2023. Très bonne saison ? Plus que ça même, car c’est quasiment… sa meilleure régulière en carrière que Jrue est en train de nous lâcher, à 32 piges, au calme. Les circonstances sont là pour l’expliquer, notamment la saison quasi blanche ou du moins gris clair de Khris Middleton qui propulse Jrue au rang de lieutenant n°1 de Giannis Antetokounmpo, mais plus que des chiffres, cette saison 2022-23 reflète parfaitement ce qu’est Jrue Holiday depuis son arrivée en NBA : un caméléon.

All-Star en 2013 pour sa dernière saison chez les Sixers, Jrue Holiday tourne alors à quelque chose comme 18 points et 8 passes. Le talent est là mais l’on peine à déceler autre chose qu’un très bon meneur dans une équipe moyenne voire faible.

Dix ans plus tard ? Par où commencer. Jrue Holiday c’est :

Deux trophées de coéquipier de l’année, ayez tous un Jrue dans votre vie

Un combat contre la maladie mené avec et pour sa femme Lauren, un courage incroyable

Un passage solide à New Orleans, et l’adoption officielle du petit Damian Lillard

4 sélections dans une All-Defensive Team

Un titre de champion NBA en 2021

Un titre olympique deux semaines plus tard

Dix ans entre deux sélections de All-Star c’est un record, et qui d’autre que Jrue pour aller le toper. Unanimement reconnu comme l’un des joueurs les plus intelligents du circuit, Jrue a été capable de se reconstruire, de se réinventer pour continuer de dominer au fil des époques. Un peu comme son coéquipier Brook Lopez d’ailleurs, passé de tueur à gage en attaque à tueur à gages en défense en l’espace d’une arrivée à Milwaukee. Jrue Holiday lui, reste un killer des deux côtés du terrain, n’a-t-il pas d’ailleurs chopé un trophée de joueur de la semaine il y a peu, et sa sélection ce matin ne trouve que bizarrement que peu de retours négatifs.

Après Khris Middleton en 2019, 2020 et 2022, c’est donc Jrue Holiday qui accompagnera en 2023 Giannis Antetokounmpo au All-Star Game. 19,4 points, 5,3 rebonds, 7,2 passes et 1,4 steal dans l’une des cinq meilleures équipes de la Ligue ? Hormis le dossier global qui sent la tulipe, Jrue Holiday mérite sa place parmi les étoiles, concrètement, grâce à sa production. Et quand l’histoire est belle on ne va quand même pas se plaindre.