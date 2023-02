Ils se foutent sur la gueule depuis des mois pour le plaisir de cet instant – et de celui d’alimenter leur legacy personnelle. Les oubliés n’avoueront jamais leur déception. Les étoilés, eux, remercieront papa, maman et le ciel avant de booker leur avion direction Salt Lake City pour passer un chouette week-end du 17 au 19 février. Mesdames et messieurs, voici les sept All-Stars remplaçants à l’Est.

LES SEPT REMPLAÇANTS DE LA CONFÉRENCE EST

Guards : Jaylen Brown, DeMar DeRozan, Jrue Holiday et Tyrese Haliburton

Frontcourt : Joel Embiid, Bam Adebayo et Julius Randle

Pour rappel, les remplaçants ont été élus par les vote des 30 entraîneurs NBA.

On s’y attendait

Jaylen Brown en embuscade de Jayson Tatum – sélectionné en titulaire – c’est au moins ce que l’on doit aux Celtics pour leur première partie de saison calibrée… calibrée pour aller au bout. Avec Joe Mazzulla sur le banc, Boston envoie trois de ses éléments festoyer et se retourner le crâne à Salt Lake City. Pas de surprise non plus avec la présence de Joel Embiid sur le frontcourt. Le Camerounais est un candidat crédible au trophée de MVP : à partir de là, difficile de le sortir de la sélection. Le Heat est 6e, il fallait bien envoyer un de leurs gars représenter la franchise la plus victorieuse de Floride dans le froid mormon. Jimmy Butler ? Boarf, Bam Adebayo fera l’affaire. Même chose pour les Bucks. Giannis est titu, mais quid d’un deuxième élément pour le 3e meilleur bilan de NBA ? Jrue Holiday a su prendre le lead quand ni le Grec ni les grandes dents n’étaient dans les parages : récompense – bien que châtiée par les lecteurs de stats – méritée.

On avait un doute

C’était plus ou moins certain (plus « plus » que « moins » grâce à l’envergure de la fanbase new-yorkaise), Julius Randle est étoilé pour la deuxième fois de sa carrière. Les portes du saloon se referment au nez de son coéquipier, le petit Jalen Brunson. Son heure viendra à lui aussi. DeMar DeRozan ? Rololo, les Bulls sont 11e de la Conférence Est et leur “leader” se glisse à l’intérieur d’une sélection dans laquelle ne figure pas James Harden. Ce dernier a pourtant repurifié son jeu. Un scoreur-gestionnaire dévoué au collectif, et dont les Sixers commencent mine de rien à être dépendants. Mais voilà, il prend 47 tirs de moins qu’à Houston et ne mélange plus sa paume de main. Difficile dans ces conditions de l’envoyer au All-Star Game (beau message envoyé aux gosses). On n’ose même pas opposer le snob de The Beard à la première sélection de Tyrese Haliburton. Pour lui – qui l’avait totalement annoncé à l’intersaison – c’est la festoche.