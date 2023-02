C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Victime d’une fracture au pouce, l’intérieur des Mavs Christian Wood ratera au moins une semaine supplémentaire. (Source : Marc Stein)

Elfrid Payton a signé un contrat pour jouer en G League. (Source : Marc Stein)

Le premier maillot #6 porté par LeBron James avec les Lakers (au début de la saison 2021-22) sera mis aux enchères selon TMZ Sports. Pour rappel, le jersey du King porté lors du Game 7 des Finales 2013 a été vendu pour 3,7 millions de dollars.

LeBron James’ first game-worn #6 Lakers jersey is hitting the auction block. https://t.co/nUu2EDeKEA — TMZ (@TMZ) February 2, 2023

