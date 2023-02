Nous sommes le 2 février 2023 et comme à chaque début de mois, la NBA distribue les récompenses pour honorer les meilleurs coachs des quatre semaines précédentes. En janvier, deux entraîneurs ont tiré leur épingle du jeu : Michael Malone et Doc Rivers.

“En même temps, avec Nikola Jokic et Joel Embiid…”

Voilà ce que certains vont probablement dire en voyant que Malone et Rivers ont été récompensés par la NBA pour le titre de coachs du mois. Bien évidemment, ça aide beaucoup d’avoir le Joker ou Joel dans son équipe, et ce n’est pas un hasard si ces deux-là ont été élus dans le même temps Joueurs du mois en janvier. Mais ce n’est pas pour autant qu’il faut décrédibiliser le travail réalisé par l’entraîneur de Denver et de Philadelphie. Au contraire.

Depuis de nombreuses années maintenant, Michael Malone a réussi à construire un collectif hyper solide autour des qualités uniques de son phénoménal pivot serbe. Et aujourd’hui, Denver joue peut-être le meilleur basket de l’ère Jokic, en tout cas l’équipe actuelle semble être la plus complète pour espérer prendre le pouvoir de la Conférence Ouest. La preuve, les Nuggets sont actuellement seuls en tête du classement après un bilan de 12 victoires en 16 matchs en janvier. Résultat, Malone aura le droit de coach la Team LeBron au prochain All-Star Game !

Concernant Doc Rivers, vous savez qu’on aime le pointer du doigt sur ce site pour expliquer les résultats parfois décevants des Sixers ces dernières saisons. Mais le début d’année 2023 de Philadelphie est annonciateur de grandes choses pour la suite, les Sixers affichant un bilan de 11 victoires – 3 défaites en janvier pour prendre place sur le podium de la Conférence Est. Le choix de Rivers de faire sortir Tyrese Maxey du banc depuis son retour de blessure est payant, tout comme quelques ajustements qu’il a pu réaliser en cours de match récemment. On pense notamment à sa décision de mettre P.J. Tucker en défense sur Jokic lors du choc Sixers – Nuggets de samedi dernier, décision qui a porté ses fruits et permis à Philly de repartir avec la win.

Parmi les nominés à l’Ouest, Mark Daigneault (Thunder) et Chris Finch (Wolves). Du côté de l’Est : mention pour Mike Budenholzer (Bucks), Joe Mazzulla (Celtics) et Erik Spoelstra (Heat).

Source texte : NBA

Denver Nuggets head coach Michael Malone and Philadelphia 76ers head coach Doc Rivers have been named the NBA Western and Eastern Conference Coaches of the Month, respectively, for games played in January. pic.twitter.com/xzhjxQPRD9

— NBA Communications (@NBAPR) February 2, 2023