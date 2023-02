Nous sommes le 2 février 2023 et comme à chaque début de mois, la NBA distribue les récompenses pour honorer les meilleurs rookies des quatre semaines précédentes. En janvier, deux pépites ont particulièrement brillé : Keegan Murray et Paolo Banchero. Oui, encore eux.

Il y a un mois, Murray et Banchero avaient déjà été récompensés par la NBA pour leurs belles prouesses sur les parquets. Rebelote donc en ce début du mois de février.

Keegan continue de s’imposer de plus en plus comme un membre clé de la réussite des Kings, l’équipe surprise de la saison 2022-23. Il est propre, il est régulier, il a la tête sur les épaules, et contribue soir après soir aux victoires de Sacramento (bilan de 9 victoires – 6 défaites en janvier). Sur l’ensemble du mois de janvier, le 4e choix de la Draft 2022 tourne à 14 points et 6 rebonds de moyenne avec des pourcentages au tir de 51% dont plus de 49% à 3-points et 93% aux lancers-francs (même si c’est sur un échantillon très faible pour les lancers). Rares sont les rookies qui shootent aussi bien et qui sont capables de s’imposer au sein d’une équipe calibre Playoffs. Mais Keegan Murray fait partie de ceux-là. Parmi les perfs marquantes de ces dernières semaines, on retiendra son match à 29 points – 14 rebonds (records en carrière) face au Thunder le 20 janvier dernier.

Quant à Paolo Banchero, il continue de faire du Paolo Banchero. Considéré comme le joueur le plus NBA Ready de sa classe de draft, l’ancien de Duke confirme sa réputation sur les parquets : plus de 20 points et quasiment 6 rebonds de moyenne sur le mois de janvier, c’est très solide pour un rookie et le Magic en a profité pour taper quelques gros comme Boston (23 points) et Philadelphie (29 points). Certes, le numéro 1 de la Draft 2022 a connu quelques petits trous d’air ces dernières semaines mais il reste globalement dans les standards qui devraient lui permettre de décrocher le titre de Rookie de l’Année.

Parmi les nominés à l’Ouest, Tari Eason et Jabari Smith Jr. (Rockets), Walker Kessler (Jazz), Jeremy Sochan (Spurs) et Jalen Williams (Thunder). Du côté de l’Est : mention pour Jaden Ivey (Pistons) et Ben Mathurin (Pacers).

Source texte : NBA