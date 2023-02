1537 points. Soit 49,58 de moyenne sur chaque pick de janvier. Voilà le parcours de fou qui permet à Muse1006 de remporter le trophée de joueur du mois. Le plus beau dans tout ça ? Il coiffe son poursuivant d’une petite unité. Présentation du taulier de ce début d’année en TTFL.

Salut Muse1006. Félicitations, tu es le meilleur joueur de TTFL du mois de janvier. Tes premières impressions ?

Très surpris, j’ai vu que j’étais bien placé sur ce mois 2 jours avant la fin janvier. Mais il est vrai que l’on ressent une petite fierté à la vue des résultats.

Tu peux te présenter un peu ? Depuis combien de temps tu joues ? Quel est ton bilan lors des saisons précédentes ?

Je m’appelle Cédric, j’ai 41 ans, employé de banque. J’habite près de Metz, fan des Warriors (et du FC Metz coucou @levraiscw). Je joue depuis 3 ans et demi et de mémoire j’ai terminé entre la 700 et 800eme place la saison dernière.

Je vois que tu joues aussi en équipe, Grenatmetz qui semble moins efficace que toi. Tu peux nous parler de cette équipe ?

Quand j’ai découvert ce jeu la saison avait déjà commencé du coup, pas évident d’intégrer une équipe, puis dès la saison suivante j’ai cherché une équipe et je suis tombé sur 2 fans de basket et … du FC Metz qui m’ont très bien accueilli (grenat4ever et sokhetv) et nous avons un groupe sur discord ou on partage les infos TTFL. Nous avons également un membre qui effectue un récapitulatif hebdomadaire. Nous avons même déjà fait un live sur un match en direct, et ce fut très sympa de se découvrir vocalement.

Avec cette prestation, quelles sont tes ambitions sur le reste de la saison ?

Déjà d’être le 1er de mon équipe, d’être dans les 500 au général et aussi d’être devant les membres de TrashTalk. Je pars de loin avec 3 bulles (joueur out après minuit) et un super -2 de Simons.

Et d’un point de vue collectif, quel est l’objectif de votre équipe ?

Là aussi pas de prise de tête, essayer d’être au mieux, après nous avons 1 ou 2 membres qui “no picks” du coup cela nous pénalise. Mais je crois que l’on est surtout motivés par les Playoffs où nous avons perdu l’année dernière au 1er tour pour quelques petits points et cela nous a frustré…

Pour réaliser un tel mois, quels sont les bons coups que tu as réussi ? Tu avais Donovan Mitchell lorsqu’il a tout explosé par exemple ?

Pour être honnête j’ai loupé 2 Best pick (James et Doncic) changés au dernier moment suite à l’injury, pour la fameuse nuit de Mitchell… j ai limité la casse en prenant un Embid à 73 pts ! Après j ai eu Lillard à 98pts, Shai à 74pts, Randle à 76 pts et Giannis à 82 pts. J’ai eu 14 picks à plus de 50pts. Je crois que l’on peut dire que j’ai eu la baraka sur ce mois!!

Est-ce que tu as quand même pris quelques carottes ou alors c’est vraiment un mois de rêve avec que des bons choix ?

Une belle carotte avec Leonard à 8pts et j’ai envie d’inclure un 21 pts de Curry…

Un petit mot ou quelques conseils pour tes adversaires ?

Le seul conseil : faites vos picks pour la semaine et ajuster au jour le jour cela évite les no picks en cas d’embuscade chez un pote ou les beaux parents. Et juste un mot pour remercier @ttflab pour les injury !! Et merci à toute l équipe de TrashTalk pour le travail.

Merci d’avoir répondu à nos questions. Bonne continuation en TTFL, mais de préférence derrière nous. Si on a de la marge sur ton équipe, on est encore trois derrière toi au classement général, il va falloir qu’on se rattrape !