Il est de retour ! L’équipe de G League du Blue d’Oklahoma City, affiliée au Thunder, a donc signé… Andre Roberson. Le joueur drafté en 2013 a passé presque toute sa carrière dans l’Oklahoma et était jadis réputé comme un sacré briqueur une grosse menace défensive avant de se blesser lourdement en 2018.

Non vous ne rêvez pas, nous sommes bien en 2023 et Andre Roberson joue encore au basket-ball. Hier, le Blue d’OKC, équipe de G League affiliée à la franchise NBA du Thunder, a annoncé avoir ajouté l’ancien arrière du Tonnerre à leur effectif. Cela faisait déjà plus d’un mois que ce dernier s’entraînait avec l’équipe, et la nouvelle a en tout cas été très bien prise du côté des fans d’Oklahoma, qui saluent le retour dans la ville du joueur qui a contribué à sa manière au succès de l’équipe dans les années 2010. Notons également qu’Andre Roberson rejoint un effectif composé de certains de nos Frenchies sûrs. Avec Adam Mokoka à plein temps, Ousmane Dieng de temps en temps et Oliver Sarr sur le point de revenir, le Blue sent le camembert et c’est peut-être bien ça qui a attiré Roberson dans l’équipe (pas du tout).

A familiar face in OKC today 👀 Andre Roberson told me he plans on attending tonight’s game against the Celtics to support his former team Also wearing Russell Westbrook’s hoodie 🔥 pic.twitter.com/eSetZz3gfR — Clemente Almanza (@CAlmanza1007) January 3, 2023

Drafté en 2013, Andre Roberson est titularisé dès la saison 2014 à OKC. Aux côtés de Russell Westbrook et de Kevin Durant, Dede ne touche logiquement que très peu la balle : seulement 6 points de moyenne pour la saison 2016-2017, sa meilleure saison en termes statistiques. Et ce n’est pas son career high à 19 unités qui va faire jalouser les autres arrières de la ligue, ni ses pourcentages cradingues au tir (31% aux lancers en 2018 !). Mais Roberson s’imposait alors dans un autre registre : la défense. Il sera par exemple nommé dans la All-NBA Defensive Second Team de 2017, mais, malheureusement pour lui l’année suivante Andre se blesse au tendon rotulien du genou gauche. Fin de saison immédiate, et l’arrière ne rejoue pas le moindre match de l’exercice 2018-2019. En 2020, il n’est plus le joueur qu’il a été, et se retrouve coupé par OKC après sept années de bons et loyaux services défensifs. En 2021, il tente un passage à Brooklyn, qui ne convainc pas, et est finalement libéré en fin d’année.

Depuis, plus aucune nouvelle de l’originaire du Nouveau Mexique, et voir Andre Roberson refouler les parquets est donc une belle surprise, même pour jouer dans une équipe de G League. Par le passé, l’arrière était déjà passé par le Blue lors de sa saison rookie, pour finalement être intégré par l’équipe un an plus tard. Rob’ connaît donc les clés pour se démarquer et pour intéresser une franchise en NBA. La question qui se pose désormais : est-il encore capable d’apporter en 2023 ?