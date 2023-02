Avec la NBA Trade Deadline qui approche à grands pas, les dirigeants des 30 franchises s’activent pour réaliser les transferts nécessaires avant la date fatidique du 9 février prochain. Bien évidemment, la situation de chaque équipe est différente, et c’est spécifiquement pour cette raison qu’on a voulu faire un papier spécial deadline par franchise. Présentation des enjeux, dossiers à surveiller, intentions sur le marché des transferts… on vous explique tout. Au menu aujourd’hui, les Sacramento Kings.

LES KINGS, PLUTÔT ACHETEURS OU VENDEURS A LA DEADLINE ?

Les Kings sont la surprise de cette année. La peur des 4 premières défaites en 4 rencontres était bien une conclusion hâtive car depuis, Sacramento a réussi à s’imposer comme une force majeure de l’Ouest. Et oui, vous avez bien lu : cette équipe articulée autour de De’Aaron Fox et Domantas Sabonis effraie plus d’une franchise. Un bilan de 29 victoires pour 21 défaites qui place Sacramento sur le podium de sa conférence.

Pour l’équipe de Mike Brown, place au jeu (enfin !) : fini le record de 16 piges sans le moindre match de Playoffs disputé. Si les Kings veulent retourner jouer en avril-mai avec la manière, en conservant cette place qui leur garantit pour l’instant l’avantage du terrain pour le premier tour, il faut à tout prix renforcer leur plus grosse lacune : la défense. Avec la 21e efficacité défensive, et plus de 114 unités concédées chaque match, les Kings connaissent leur faiblesse et ont quelques moyens pour les combler. On peut également se demander si le manager général Monte McNair ne va pas tenter un gros coup quand on voit à quel point la Conférence Ouest semble ouverte cette saison…

LE(S) JOUEUR(S) DES KINGS QUI POURRAI(EN)T ÊTRE TRANSFÉRÉ(S)

Dans l’optique de se renforcer défensivement, les Kings pourraient considérer un package autour de pivots comme Richaun Holmes et Alex Len ou bien l’arrière Terence Davis. Ces trois larrons ont peu à peu perdu leur place dans la rotation et ne semblent pas nécessaires à la réussite de l’équipe. La masse salariale de ces trois joueurs ne dépasse pas 18 millions de dollars (dont 11 millions pour Holmes) et pourrait intéresser une équipe qui chercherait à faire du vide dans son budget : Len et Davis, particulièrement, dont leurs contrats respectifs expirent d’ici la fin de saison.

Dossier un peu plus alléchant à surveiller, celui d’Harrison Barnes. Souvent dans les rumeurs ces dernières années, Barnes est aujourd’hui dans la dernière année de son contrat. Les Kings peuvent-ils tenter de le trader pour obtenir une contrepartie si jamais il ne fait pas partie des plans d’avenir ? Ou alors veulent-ils le conserver, lui qui participe grandement à la belle saison de Sacramento ? On miserait plus sur la deuxième option.

LES JOUEURS CONVOITÉS PAR LES KINGS

Matisse Thybulle, dans les rumeurs de transferts cette année, intéresse les Kings. Malgré ses grosses limites offensives, le 20e choix de la Draft 2019 est l’un des meilleurs atouts défensifs de la NBA. Ces deux dernières années, il a même intégré la All-Defensive Second Team. Mais le rôle de Mathief a beaucoup diminué cette année aux Sixers, de quoi ouvrir la porte à un transfert ? À la manière d’un Andre Roberson au Thunder par le passé, Thybulle pourrait se révéler dans un effectif des Kings qui n’a plus besoin de croqueurs de ballon, ni de virtuoses de l’attaque. N’oublions pas que Sacramento possède à ce jour le deuxième rating offensif de la Ligue.

Needing defense, Kings reportedly eyeing 76ers Thybulle for trade https://t.co/cvAXWx4tww — Kurt Helin (@basketballtalk) January 31, 2023

Autre joueur concerné, OG Anunoby, potentiellement en instance de départ à Toronto. On est plus sur un fantasme qu’autre chose pour les Rois, d’autant que les Kings n’auraient pas grand-chose à offrir en retour (à part s’ils décident vraiment de piocher dans leur capital draft). Mais c’est toujours bon de rêver. Surtout quand Sactown est troisième de sa conférence. Excellent défenseur et troisième scoreur chez les Raptors (17 points par match), OG serait en tout cas un élément très intrigant aux côtés de Sabonis et Cie.