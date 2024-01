La saison NBA est désormais bien lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE

Actuellement blessé à la cheville, Zach LaVine pourrait ne plus jouer avant la Trade Deadline. Rejouera-t-il un jour avec les Bulls ?

Bulls coach Billy Donovan is asked by @SamSmithHoops if Zach LaVine – out with a foot and ankle injury – will play again before the Feb. 8 trade deadline and replies, “I just don’t know.”

— Dave McMenamin (@mcten) January 26, 2024

Alors qu’ils comptaient poser réclamation après la fin de match controversée contre le Thunder, les Blazers ont décidé de faire marche arrière. En même temps, pourquoi contester une défaite quand l’unique objectif de la saison est de les accumuler ? (Source : ESPN)

Kyrie Irving ne jouera pas ce soir face aux Hawks, la faute à une blessure au pouce. (Source : ESPN)

Kent Bazemore, ancien vétéran NBA, rejoint l’équipe de G League des Hornets. (Source : HoopsHype)

Le guard des Cavs Ty Jerome s’est fait opérer de la cheville. Sa date de retour n’est pas connue. (Source : cleveland.com)

SUR NOS AUTRES RÉSEA UX

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

LE PROGRAMME DE LA NUIT

La preview de la soirée.