Les joueurs NBA ont toujours une place assez spéciale en Equipe de France. Déjà parce qu’ils sont… en NBA et puis parce qu’ils sont censés être les meilleurs éléments du groupe bleu. Pour préparer les Jeux Olympiques qui arrivent cet été, le coach Vincent Collet et son staff font une tournée aux States pour les rencontrer, comme indiqué dans un article sur L’Equipe.

Alors que la saison NBA avance à grands pas, en tant que Français on garde forcément un œil sur les Jeux Olympiques. Vincent Collet et son staff aussi, eux qui préparent la compétition en faisant un tour des forces en présence de l’autre côté de l’Atlantique. Le coach français a prévu de “rencontrer de nombreux Français sur une courte durée” d’après Yann Ohnona, en commençant par San Antonio.

“Vincent Collet et Gregg Popovich ont débouché d’une porte dérobée, accompagnés d’une belle délégation : le manager général des Bleus Boris Diaw, l’adjoint du sélectionneur Ruddy Nelhomme, Peter J. Holt, propriétaire de la franchise texane, ainsi que sa légende argentine Manu Ginobili.” “Un entretien en longueur est, par exemple, programmé avec Wembanyama dimanche.”

Une attention particulière est évidemment donnée à Victor Wembanyama, qui pourrait connaître sa première vraie compétition avec l’Equipe de France A cet été. Wemby a déjà confirmé le fait qu’il était chaud pour disputer les Jeux Olympiques. La présence du proprio des Spurs et de Manu Ginobili peut signaler qu’il y a des discussions avec Vincent Collet sur la présence et le rôle de Victor. La relation entre l’EDF et les Spurs est facilitée avec le nombre important d’anciens Français passés au Texas.

Les Jeux Olympiques sont la compétition la plus importante donc l’implication du jeune phénomène est essentielle. Victor devrait être au centre du projet et c’est important pour Collet de discuter rapidement avec lui. Les deux se connaissent très bien vu que Vincent a coaché Wemby la saison dernière aux Mets. Après avoir fait l’impasse sur la Coupe du Monde 2023, Wemby aura à cœur de cartonner à Paris.

@yohnona a rencontré Vincent Collet et le staff des Bleus à San Antonio, actuellement en tournée auprès des Français de NBA.

« Nous devons construire un projet commun, et notre présence physique ici est essentielle ».

Photo @ReauAlexis https://t.co/ysHqrhNZWI pic.twitter.com/Mu4D7tUT6I

— Maxime Aubin (@MaximeAubin1) January 26, 2024

Vincent Collet va aussi profiter de son passage à San Antonio pour rencontrer d’autres joueurs français : Ousmane Dieng et Olivier Sarr (Thunder), Rayan Rupert (Blazers), Rudy Gobert (Wolves) puis Bilal Coulibaly (Wizards). Le staff des Bleus va ensuite faire une tournée plus globale après son passage chez les Spurs, comme l’annonce Yann Ohnona.

“Collet, Diaw et Nelhomme prendront la direction de Charlotte pour retrouver le meneur Frank Ntilikina. Ils passeront aussi par Detroit (Killian Hayes), Philadelphie (Nicolas Batum) et Brooklyn. Ce dernier stop leur permettra de revoir Evan Fournier […] ainsi que Kenny Atkinson, futur assistant des Bleus.”

Une bonne indication du projet global de l‘Equipe de France, qui veut impliquer tout le monde. Beaucoup de jeunes mais aussi les cadres essentiels. Vincent Collet s’est directement exprimé à L’Equipe et a évoqué rapidement l’échec de la dernière Coupe du Monde en Indonésie.

“Nous devons construire un projet commun. Un joueur doit être rassuré par rapport au fait que l’on va mettre en avant ses qualités. En revanche, le deuxième aspect que l’on va mettre en avant sera une forme d’engagement sur la contribution collective. Car l’été dernier, celui-ci n’était pas au niveau.”

Une prise de conscience des problèmes qui ont amené l’Equipe de France à se faire éliminer rapidement ? Peut-être et ce serait une bonne chose tant l’été qui arrive sera unique.

Cette tournée permet en tout cas de voir que la préparation commence tôt pour l’EDF. Le plan devra être solide tant la concurrence internationale semble de plus en plus forte. Le capitaine Nico Batum avait mis en avant l’été dernier – après la défaite en Indonésie – le fait que “tout le monde doit être commit“. La présence de Collet est donc de bon augure dans la construction d’un groupe en vue d’une compétition très importante.

__________

Source texte : L’Equipe, Yann Ohnona.