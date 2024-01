8 matchs au menu de ce vendredi 26 janvier en NBA et encore quelques duels sympatoches à suivre. On vous raconte tout ça dans le gros programme de la nuit.

Le programme de la nuit

1h : Pacers – Suns

1h : Hawks – Mavs

1h : Hornets – Rockets

1h30 : Raptors – Clippers

2h : Pelicans – Thunder

2h : Grizzlies – Magic

2h : Bucks – Cavs

3h30 : Spurs – Blazers

Le match à ne pas rater : Bucks – Cavs

Sans doute l’affiche la plus emballante sur le papier, et surtout on a bien envie de voir le retour de Doc Rivers sur le banc. Reste à savoir si ça sera pour ce soir ou si Rivers va laisser Joe Prunty tenir la barre pour un match supplémentaire avant de s’installer aux commandes.

Milwaukee l’avait déjà emporté face à Cleveland il y a deux jours pour le premier match de l’ère post Adrian Griffin. On devrait encore retrouver un duel de All-Stars au menu avec Donovan Mitchell face à Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo.

Mais aussi…

Le Big 3 des Suns vient rendre visite à Pascal Siakam à Indiana.

Luka Doncic contre Trae Young en Géorgie ? Le dégarni est pour le moment incertain

Alperen Sengun va envoyer un gros triple-double dans la raquette des Hornets, histoire de convaincre les coachs de l’envoyer au All-Star Game.

Déplacement tranquille des Clippers à Toronto, l’occasion pour Kawhi Leonard de tester l’applaudimètre de la Scotiabank Arena.

Pels contre Thunder, probablement le deuxième match le plus kiffant de la soirée.

Le Magic en quête d’un nouvel élan du côté de Memphis mais les Grizzlies ne vont pas si mal en ce moment malgré les bobos.

Victor Wembanyama prêt à sortir les gros chiffres face à Scoot Henderson et les Blazers ?

Les Français de la nuit