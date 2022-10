Ce jeudi, au surlendemain de leur première confrontation, les Metropolitans 92 de Levallois et l’Ignite Team s’apprêtent à remettre le couvercle au Dollar Loan Center de Las Vegas. On ne passe pas par quarante-douze chemins, ce qui nous intéresse commence par « Victor » et finit par « Wembanyama », sait tirer, courir, sauter, dribbler et roulera sur les deux prochaines décennies de NBA.

Grosso modo, avoir vu le premier match entre les Metropolitans 92 et l’Ignite Team vous donne toutes les clés pour aborder le second en pleine possession des enjeux. On surveillera de près la performance de Victor Wembanyama, avec comme interrogation n°1 sa capacité à récupérer en l’espace de seulement deux jours. Là aussi, c’est un test avant l’heure du format NBA. L’équipe de Vincent Collet disputera son prochain match de Betclic Élite le samedi 15 octobre au Mans. Il n’est donc pas urgent de foutre Victor au repos ce soir. Pourtant, cette éventualité n’est pas non plus à balayer. Le prospect de 18 ans a joué 33 minutes mardi soir et, à moins que l’enjeu médiatique ne lui vole une partie de son pouvoir, Vincent Collet pourrait bien ne lui accorder qu’une courte vingtaine de minutes. C’est de la pure supposition, mais on apprenait en début de semaine (dans SLAM Magazine) que Victor Wembanyama s’est tiré de l’ASVEL en partie pour fuir le rythme de deux rencontres par semaine. Qui vivra verra. Et dans le pire des cas, si Victor ne joue pas 39 minutes, il y aura toujours Scoot Henderson. Gros gros prospect que ce meneur aussi explosif qu’audacieux, à la vista extrêmement sous-cotée. En baladant Wembanyama sur une ou deux séquences offensives en première mi-temps, il a présenté au monde sa capacité à se défaire d’un déficit de taille par la seule force de sa lecture du jeu. Un peu de Ja Morant dans ce bonhomme.

Les highlights de Victor Wembanyama cette nuit, à Las Vegas. 37 points

11/20 au tir

7/11 à trois points

5 contres

4 rebonds Le meilleur prospect au monde. Point. Barre.pic.twitter.com/Wznp4z8tCu — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 5, 2022

C’est quand ? Ce soir à 21h. C’est où ? Au Dollar Loan Center de Las Vegas. C’est sur quoi ? En direct sur ESPN 2 ou sur l’application NBA dans la section « watch » (pas de League Pass nécessaire). C’est quoi le délire avec Steeve Ho You Fat ? Les Américains adorent son nom de famille car il veut dire, avec une petite tolérance à l’argot, « Tu es gros ». Dans un chouette papier de BeBasket, Ho You Fat ne s’est absolument pas montré surpris par cette vague médiatique : « Ça fait des années que je pensais que ça allait arriver, depuis le moment où j’ai vu la réaction des Ricains de Cholet sur mon nom de famille ». On verra, mais il n’est pas impossible que ce soir, ses tirs – même manqués – soient acclamés. On oublie pas non plus de garder un œil sur nos autres Français sûrs : Hugo Besson, joueur propriété des Milwaukee Bucks et auteur de 18 points mardi, joue gros sur le sol américain. Même topo pour Sidy Cissoko, 18 ans, premier européen de l’histoire à avoir rejoint le programme de l’Ignite Team. Enfin, on croise les doigts pour que Bilal Coulibaly – cauchemar de Bronny James à Nanterre – joue un peu plus, lui qui n’a eu le droit « qu’à » trois minutes mardi. C’est l’évènement idoine pour se coller les regards qui importent sur plusieurs années.

BANG.

Hugo Besson. 4ème panier à 3-PTS, 15 PTS pour le frenchie des @Metropolitans92 📲 En direct via l’app NBA pic.twitter.com/uTXougDL9y — NBA France (@NBAFRANCE) October 5, 2022

Comment vous habillez-vous pour le match de ce soir ? Ici on va sortir la chemise blanche comme le coton, histoire d’être impeccable pour nous-même devant la télé. Quand l’histoire s’écrit, ce n’est pas le regard des autres qui importe : c’est le souvenir que l’on se fait du moment. Cette « conclusion » ne veut rien dire c’est affolant.