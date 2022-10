Precious Achiuwa progresse vite et fait partie intégrante de la rotation des Toronto Raptors. À l’orée d’une saison cruciale pour la suite de sa carrière, il a décidé de se rendre cet été au Nigéria, pays d’origine qu’il partage avec son président Masai Ujiri, pour se ressourcer et rendre à la communauté ce qu’elle lui a donné.

Precious Achiuwa est drafté par le Miami Heat en vingtième position de la draft 2020. Il connaît une première saison convaincante, avec 5 points à 54% au tir en 12 minutes de jeu. À l’été 2021, il est inclus, en compagnie de Goran Dragić, dans le trade de Kyle Lowry, parti des Raptors pour Miami. Il se retrouve donc à Toronto pour sa saison sophomore en NBA… et il prend son pied. Sa progression est nette : 73 matchs dont 28 en tant que titulaire, 9 points et 6,7 rebonds en 23 minutes de jeu, le potentiel du gamin se révèle et il se rend presque indispensable pour son coach Nick Nurse. Il est même auteur de quelques grosses prestations notamment à Atlanta et Philadelphie, avec 21 points à plus de 60% au tir sur chacun de ces matchs et il est récompensé avec une sélection pour le Rising Star Challenge. Cette saison sera la dernière garantie dans son contrat et en 2023, les Raptors possèdent une team option sur le joueur. Evidemment, rien n’est encore décidé et il va devoir se montrer pour espérer continuer dans la franchise. Pour se donner toutes les chances de réussir, Precious Achiuwa a décidé cet été de faire ce qu’il n’avait plus fait depuis sept ans : se rendre au Nigéria, son pays de naissance. Ce pays, c’est aussi celui de son président, Masai Ujiri, de qui il souhaite s’inspirer.

Comme son président donc, Precious Achiuwa souhaite redonner à la communauté Nigériane pour la remercier de ce qu’elle a fait pour lui. Masai Ujiri a participé à la construction d’infrastructures pour le développement du basket au Nigéria, notamment grâce à son programme Giants of Africa, et son joueur a lui décidé d’organiser un de ces classiques camps pour jeunes basketteurs. Un événement qu’il a forcément aimé d’une manière particulière, et qui lui a permis en prime de se ressourcer et de retrouver son amour pour le basket.

« Nous avons beaucoup dansé, nous nous sommes amusés en jouant au basket. Je voulais que les enfants ressentent la beauté de ce sport. Nous pratiquons un jeu vraiment, vraiment très beau. » – Precious Achiuwa

Mais ce retour aux sources est-il suffisant pour progresser comme il entend le faire cette saison ? Comment cela va-t-il l’aider sur les parquets ultra-compétitifs de la grande Ligue ? En plus de lui redonner son amour pour le jeu, ce voyage au Nigéria lui a permis de se mettre dans un nouvel état d’esprit, et de savoir comment il veut jouer au basket, comment il veut se développer en tant que joueur au sein de l’organisation Raptors. Un changement de mood remarqué par son entraîneur, Nick Nurse, depuis la reprise de l’entraînement.

« Attendez de le voir cette année : tout ce que j’ai vu à l’entraînement, c’est de l’intensité et de la concentration. Quelque chose a changé en lui : il comprend maintenant ce que c’est de jouer en NBA. Il est en mission. » – Nick Nurse

Ce qu’a compris Precious Achuiwa, c’est qu’il doit être lui-même sur le terrain. Et il est prêt à l’être. Cela aussi grâce à président et à son coach, qui lui donne plus de liberté sur le parquet. Il se définit lui-même comme un joueur polyvalent, capable de jouer de plusieurs façons à plusieurs postes, à qui l’organisation Raptors donne toutes les cartes pour explorer son jeu. Selon lui, c’est une grande partie de ce qu’il l’a aidé à progresser autant d’une saison à l’autre, et à découvrir ce nouvel état d’esprit pendant l’été. Precious Achuiwa a beaucoup bossé durant la off-season, s’est redécouvert, a retrouvé ses racines, et il est prêt à nous montrer qu’il peut encore progresser.

Precious Achuiwa veut performer pour montrer à sa franchise qu’il mérite sa prolongation de contrat. Mais pas sans se faire plaisir en jouant au basket. Pour lui, tout passe par l’état d’esprit et l’amour du jeu, et c’est ce qu’il veut transmettre à la fois dans son pays… et au Canada.