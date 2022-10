Si tous les joueurs des Toronto Raptors vont nous donner envie de cliquer cette saison, on a voulu faire un focus sur celui qui pourrait rentrer dans notre cœur et nous pousser à mater les Dinos sur la saison NBA 2022-23. Mesdames et messieurs, voici votre petite dose de Scottie Barnes.

Quand les Raptors ont sélectionné Scottie Barnes avec le quatrième choix de la Draft 2021, on était nombreux à être surpris sachant que l’arrière de Gonzaga Jalen Suggs semblait le pick le probable à ce moment-là. Mais le boss de Toronto Masai Ujiri a vu l’avenir en Scottie et aujourd’hui on comprend pourquoi. Auteur d’une magnifique première saison NBA à 15,3 points, 7,5 rebonds et 3,5 passes décisives à 49% de réussite au tir, Barnes a terminé avec le titre de Rookie de l’Année en devançant de peu Evan Mobley, et on a hâte de voir ce qu’il va nous proposer pour sa deuxième année. Peut-il déjà devenir le patron des Dinos ? La question est légitime au vu de ce qu’il a déjà montré sous le maillot de Toronto depuis son arrivée. Alors certes les deux joueurs calibre All-Star Fred VanVleet et Pascal Siakam restent pour l’instant les fers de lance des Raptors mais Barnes pourrait bientôt mettre tout le monde d’accord. Un jour, il aura les clés, reste juste à voir quand. En tout cas une chose est sûre, nous on va regarder la progression du garçon de très près cette saison en cliquant régulièrement sur l’équipe de Toronto, qui on le rappelle reste sur une campagne à 48 victoires avec une place dans le Top 5 de l’Est. Si Scottie Barnes fait un nouveau jump jusqu’à aller potentiellement chercher les étoiles au prochain All-Star Game, attention aux Dinos !

Choix pas forcément très original, mais choix qui s’impose presque de lui-même tellement Scottie Barnes est une excellente raison de suivre les Raptors cette saison. Accrochez-vous, le sophomore est prêt à lâcher de nouvelles dingueries !